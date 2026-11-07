Η Κηφισιά Tutu Deals, με το «διπλό» στην έδρα του Βόλου Elabet, έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές εκτός έδρας νίκες, εκ των οποίων οι δύο ήρθαν με ανατροπή.

Η Κηφισιά Tutu Deals επιβεβαίωσε το καλό της «φεγγάρι» και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, παρόλο που... κυνηγούσε το σκορ από το 4ο λεπτό, ήταν ανώτερη του Βόλου Elabet στη «μεγάλη εικόνα» του αγώνα, επικράτησε με 3-1 και έκανε ακόμα ένα βήμα στην προσπάθειά της για «πλασάρισμα» στα Play Offs 5-8.

Σε αυτό το διάστημα, το κλαμπ των Βορείων Προαστίων μετράει τέσσερις διαδοχικές εκτός έδρας νίκες, σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας, με συνολικό συντελεστή τερμάτων 10-4!

Το σερί άρχισε στις 19 Σεπτεμβρίου, όταν η Κηφισιά Tutu Deals, με πρωταγωνιστή τον δις σκόρερ Πόμπο, υπέταξε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2-1.

Μετά από δύο ματς στη Λεωφόρο, όπου η ομάδα του «Σέμπα» επικράτησε του Παναιτωλικού και ηττήθηκε από τον Άρη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε σημαντικά παράπονα από τη διαιτησία, το κλαμπ της Αττικής φιλοξενήθηκε από τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, στις 24 Οκτωβρίου.

Ο Γηραιός του Βάλτερ Ματσάρι πήρε δύο φορές το προβάδισμα (ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει ο Αντόνισε), όμως η Κηφισιά Tutu Deals όχι μόνο δεν παράτησε το ματς, αλλά, με δύο αλλαγές του Λέτο να δίνουν ασίστ στα γκολ των Πόμπο και Σαγκάλ, έκανε την ανατροπή και έφυγε με το τρίποντο από τη Θεσσαλονίκη (2-3).

Τρεις μέρες αργότερα, το σύνολο του Λέτο πήρε το πρώτο του τρίποντο στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 2-0, στο τελευταίο ματς του Γιώργου Αντωνόπουλου στον πάγκο των Αρκάδων.

Για τους Κιτρινομπλέ, ο Εμπουλά είχε ανοίξει το σκορ με ένα τρομερό μακρινό σουτ, ενώ ο Θεοδωρίδης είχε διπλασιάσει το προβάδισμα της ομάδας του. Κέρδος από αυτό το ματς ήταν και το παρθενικό γκολ του Ισπανού εξτρέμ, ο οποίος στο επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος, κόντρα στον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, πρωταγωνίστησε στην «επιστροφή» από το 0-2, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ. Ωστόσο, η ομάδα του «λύγισε» στις... καθυστερήσεις των καθυστερήσεων.

Μία εβδομάδα μετά την εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στους Πειραιώτες και δύο εβδομάδες μετά την ανατροπή επί του Ηρακλή, η Κηφισιά Tutu Deals έδειξε σωστή νοοτροπία σε ακόμα ένα ματς που «στράβωσε». Παρότι έμεινε από νωρίς πίσω στο σκορ απέναντι στον Βόλο Elabet, πήρε τον έλεγχο του αγώνα και, χάρη στα γκολ του Χριστόπουλου και τα δύο τέρματα του Σαγκάλ, πανηγύρισε το τέταρτο διαδοχικό «διπλό». Μετά τη διακοπή, ακολουθεί η δύσκολη αποστολή στην Τούμπα, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές στις τρεις διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα είναι ο Χόρχε Πόμπο και ο Άνχελο Σαγκάλ, οι οποίοι έχουν από τρία γκολ, ενώ ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει μία ασίστ στον Χριστόπουλο και ο Χιλιανός κερδισμένο πέναλτι στο Περιστέρι που μετουσίωσε σε γκολ ο αρχηγός της Κηφισιάς Tutu Deals.