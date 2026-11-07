Αναστασίου: «Χαζή αντίδραση στο δεύτερο γκολ, ανατράπηκε το πλάνο μας»

Ο Γιάννης Αναστασίου στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα του Παναιτωλικού, στην ευστοχία του Άρη αλλά και στις απουσίες που ανατρέπουν το πλάνο του.

Ο Παναιτωλικός γνώρισε την 7η σερί ήττα του στο Πρωτάθλημα μετά το 3-0 στο «Κλ. Βικελίδης» και μιλώντας στη NOVA ο Γιάννης Αναστασίου είπε αρχικά ότι… «κάθε φορά λέμε τα ίδια. Στο πρώτο ημίχρονο ο αντίπαλος πάτησε μια φορά στην περιοχή και πέτυχε γκολ σε αντίθεση με μας που χάσαμε ευκαιρίες. Πρώτη φάση δεύτερου μέρους και πάλι γκολ ο Άρης καθώς είχαμε χαζή αντίδραση. Μετά τα πράγματα έγιναν αρκετά δύσκολα για μας απέναντι σε μια ομάδα με ποιότητα και ικανότητα στο ανοιχτό γήπεδο. Πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί αλλά και σκληρή στην άμυνα. Κάνουμε αβίαστα λάθη, δεχόμαστε εύκολα γκολ και δεν επιβραβεύουμε τους εαυτούς μας για την προσπάθεια».

Ρωτήθηκε για το αρνητικό σερί των επτά ηττών. «Είχαμε δύσκολο παιχνίδια απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους ενώ για πέμπτη φορά βάλαμε έναν αριστεροπόδαρο στο δεξί άκρο. Δεν είναι εύκολο. Ανατρέπεται το πλάνο λόγω έλλειψης επιλογών. Να γυρίσουν οι παίκτες και ακολουθεί ένα σερί αγώνων απέναντι σε αντιπάλους που είναι στα μέτρα μας», είπε.

