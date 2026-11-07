Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια με την επιστροφή στις νίκες να είναι επιβεβλημένη πριν τη διακοπή. Ποιες αλλαγές σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα.

Φτάνουμε στη δεύτερη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, με την ΑΕΚ να υποδέχεται την Κυριακή το απόγευμα (8/11, 17:00) τον Λεβαδειακό στην Allwyn Arena. Το διάστημα αυτό είχε για την ΑΕΚ μόλις δύο νίκες απέναντι σε ΟΦΗ και Παναιτωλικό και πέντε ήττες, τρεις στο Champions League και δύο από ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για Κύπελλο και πρωτάθλημα αντίστοιχα. Συνεπώς είναι επιβεβλημένο για τον Δικέφαλο να πάρει το τρίποντο κόντρα στον Λεβαδειακό επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τη δύναμη της Νέας Φιλαδέλφειας για να πάει με ηρεμία στη νέα διακοπή που έρχεται και να ετοιμάζεται μετά από αυτήν για ένα νέο σερί πολύ απαιτητικών αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Μάρκο Νίκολιτς κάθε φορά που κάνει δηλώσεις τονίζει ότι η απόλυτη προτεραιότητα για την ομάδα του είναι το πρωτάθλημα. Κάτι που έκανε και στις δηλώσεις του πριν το μεγάλο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπενθυμίζοντας ότι οι κιτρινόμαυροι έχουν τη δυνατότητα να ζουν τέτοιες βραδιές διότι πέρυσι κατέκτησαν τον τίτλο. Η ΑΕΚ κοίταξε στα μάτια τους αστέρες της Ρεάλ και για πολύ λίγο δεν κατάφερε να σταθεί όρθια, με τον Νίκολιτς να περιμένει από τους παίκτες του να μεταφέρουν αυτή την εικόνα και στο πρωτάθλημα προκειμένου να επιστρέψουν στις νίκες και να εκμεταλλευτούν τις όποιες απώλειες προκύψουν από τους ανταγωνιστές. Άλλωστε η Ένωση είναι πλέον με ματς λιγότερο στο -7 από την κορυφή.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα με Λεβαδειακό

Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τις επιλογές του κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχει τη δυνατότητα άλλωστε να φρεσκάρει την ομάδα του. Υπάρχει καταρχάς η αναγκαστική αλλαγή προσώπου στο δεξί άκρο της άμυνας καθώς ο Ρότα έχει δηλωθεί να εκτίσει. Σε ό,τι αφορά άλλες απουσίες, όπως είναι γνωστό ο Ζούμπκοφ δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες λόγω του κατάγματος κόπωσης που υπέστη στην κνήμη, ενώ από τις αρχές της εβδομάδας εκτός είχε τεθεί ο Ζοάο Μάριο λόγω της πνευμονίας που είχε υποστεί.

Στο τέρμα βάσει των όσων είχε πει ο Νίκολιτς ότι ο Στρακόσια θα ήταν απόλυτα έτοιμος μετά τη διακοπή, η λογική λέει πως θα διατηρηθεί ο Μπρινιόλι. Προφανέστατα πάντως δεν θα αποτελέσει και κάποια έκπληξη αν ο Αλβανός διεθνής γκολκίπερ, που έχει επανέλθει από τις αρχές της εβδομάδας στις προπονήσεις μετά από απουσία δύο μηνών, έκανε την επανεμφάνισή του κάτω από τα δοκάρια για να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ως αντι-Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας η θέση παίζεται μεταξύ των Γκεοργκίεφ και Γκατσίνοβιτς, αριστερά θα παραμείνει ο Πήλιος, όπως και στο κέντρο της άμυνας το προβάδισμα το έχουν οι βασικές επιλογές, δηλαδή ο Ρέλβας με τον Μουκουντί, καθώς ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι δεν θέλει να πειράζει πολύ την αμυντική του γραμμή.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής τόσο ο Μαρίν, όσο και ο Βιτάλις αναμένεται να επανέλθουν. Ο πρώτος πέρασε αλλαγή για ένα μισάωρο απέναντι στη Ρεάλ και ο δεύτερος δεν αγωνίστηκε καθόλου. Στη δεξιά πλευρά είτε θα ξεκινήσει ο Μάγερ με έναν εκ των Κοϊτά ή Κουτέσα αριστερά, είτε θα πάει δεξιά ο Κοϊτά για να παίξει αριστερά ο Κουτέσα. Η απόφαση για τη δεξιά πτέρυγα μάλλον θα κριθεί και από την επιλογή του δεξιού μπακ. Όσον αφορά την επίθεση, ο Βάργκα που ήρθε από τον πάγκο στον αγώνα με τη Ρεάλ πρέπει να θεωρείται σίγουρος, με τους Γιόβιτς και Ζίνι να διεκδικούν τη θέση δίπλα στον Ούγγρο φορ.