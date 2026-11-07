Βόλος Elabet - Κηφισιά Tutu Deals: Τα highlights του ματς (vid)
Η Κηφισιά Tutu Deals έκανε το τέταρτο διαδοχικό «διπλό» της, καθώς υπέταξε τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με 3-1, κάνοντας μάλιστα ανατροπή.
Οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορο προβάδισμα, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Τζόκα βρήκε χώρο από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Ουρτάδο, με άψογο τελείωμα στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-0.
Η Κηφισιά Tutu Deals βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 27ο λεπτό. Ο Ρουκουκάνης έκλεψε την μπάλα μετά από πάσα του Κάτσικα και τροφοδότησε τον Εμπουλά, ο οποίος με υπέροχο τακουνάκι βρήκε τον Πόμπο μέσα στην περιοχή. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων έκανε το γύρισμα και ο Χριστόπουλος, με προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.
Στο 72' από το κόρνερ του Ρουκουνάκη, ο Ζέρσον Σόουζα πήρε την κεφαλιά, ο Πόμπο πλάσαρε από διαγώνια θέση, ο Σιαμπάνης απέκρουσε και ο Σαγκάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «καθάρισε» το ματς στο 90'. Ο Μπένι έκλεψε την μπάλα από τον Κάργα, ντρίμπλαρε σε δεύτερο χρόνο τον Έλληνα στόπερ, πάσαρε στον Σαγκάλ, ο οποίος «άδειασε» τον Μπαρέ και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το τελικό 1-3.
Τα highlights του Βόλος Elabet - Κηφισιά Tutu Deals
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