Δείτε τα τέσσερα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της Κηφισιάς Tut Deals στην έδρα του Βόλου Elabet, με ανατροπή.

Η Κηφισιά Tutu Deals έκανε το τέταρτο διαδοχικό «διπλό» της, καθώς υπέταξε τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με 3-1, κάνοντας μάλιστα ανατροπή.

Οι γηπεδούχοι πήραν γρήγορο προβάδισμα, μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Τζόκα βρήκε χώρο από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Ουρτάδο, με άψογο τελείωμα στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-0.

Η Κηφισιά Tutu Deals βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 27ο λεπτό. Ο Ρουκουκάνης έκλεψε την μπάλα μετά από πάσα του Κάτσικα και τροφοδότησε τον Εμπουλά, ο οποίος με υπέροχο τακουνάκι βρήκε τον Πόμπο μέσα στην περιοχή. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων έκανε το γύρισμα και ο Χριστόπουλος, με προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 72' από το κόρνερ του Ρουκουνάκη, ο Ζέρσον Σόουζα πήρε την κεφαλιά, ο Πόμπο πλάσαρε από διαγώνια θέση, ο Σιαμπάνης απέκρουσε και ο Σαγκάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «καθάρισε» το ματς στο 90'. Ο Μπένι έκλεψε την μπάλα από τον Κάργα, ντρίμπλαρε σε δεύτερο χρόνο τον Έλληνα στόπερ, πάσαρε στον Σαγκάλ, ο οποίος «άδειασε» τον Μπαρέ και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το τελικό 1-3.

Τα highlights του Βόλος Elabet - Κηφισιά Tutu Deals