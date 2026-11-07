Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα με την Καλαμάτα, στον οποίο θα κάνει ντεμπούτο ο Γκονσάλο Φέιο.

Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, ο οποίος θα είναι ο πρώτος της εποχής του Γκονσάλο Φέιο. Μετά την τελευταία προπόνηση στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» έγινε γνωστή η αποστολή.

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο παραμένει εκτός, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο, ενώ δεν υπολογίζεται ο Φρανζ Μπρόρσον, λόγω της αποβολής του στην Τούμπα.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρεθ