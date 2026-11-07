Αστέρας Τρίπολης: Η πρώτη αποστολή του Φέιο, εκτός ο Μπαρτόλο
Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, ο οποίος θα είναι ο πρώτος της εποχής του Γκονσάλο Φέιο. Μετά την τελευταία προπόνηση στις εγκαταστάσεις του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» έγινε γνωστή η αποστολή.
Ο Χουλιάν Μπαρτόλο παραμένει εκτός, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον έσω πλάγιο, ενώ δεν υπολογίζεται ο Φρανζ Μπρόρσον, λόγω της αποβολής του στην Τούμπα.
Η αποστολή του Αστέρα AKTOR
Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Μέντες, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα, Πέρεθ
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