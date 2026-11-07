Γκαρίδο: «Ντροπή, χρειαζόμαστε περισσότερο επαγγελματισμό»

Ξέσπασμα του τεχνικού του Βόλου Elabet, Χουάν Κάρλος Γκαρίδο μετά την ήττα από την Κηφισιά, με τον Ισπανό προπονητή να μιλάει σε υψηλούς τόνους.

Ο Βόλος Elabet ηττήθηκε με 3-1 από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας, Χουάν Κάρλος Γκαρίδο μίλησε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για έλλειψη επαγγελματισμού, το οποίο το χαρακτήρισε «ντροπή».

Αναλυτικά όσα είπε ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο στη Magenta TV:

Για το τι λείπει από την ομάδα και δεν μπορεί να κρατήσει το προβάδισμά του στα τελευταία παιχνίδια: «Πολλά πράγματα. Είναι ντροπή! Πολλά λάθη, απίστευτα λάθη για μια επαγγελματική ομάδα. Νομίζω πολλοί στην ομάδα δεν έχουν καταλάβει την κατάσταση. Παίζουν σαν να μην ξέρουν την κατάσταση της ομάδας. Χρειαζόμαστε περισσότερο επαγγελματισμό. Σε κάθε παιχνίδι γίνονται ανόητα λάθη, δεν είναι δυνατόν αυτό».

Για το αν μπορεί να λυθούν τα προβλήματα αυτά μέσω της προπόνησης, τώρα και με το διάστημα της διακοπής: «Είναι λάθη συγκέντρωσης, λάθη όλων των λαθών! Πρέπει να δουλέψουμε, να επιστρέψουν κι άλλα παιδιά που είχαν μείνει έξω καιρό. Αλλά πρέπει να συνεχίσουν μαζί μας αυτοί που μπορούν να είναι μαζί μας από εδώ και στο εξής».

