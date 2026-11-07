Η Καλαμάτα φιλοξενείται από τον Αστέρα Τρίπολης στο ντέρμπι της Πελοποννήσου με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να έχει και πάλι τον Μπεν Ζιντάν που επιστρέφει, αλλά όχι τους Πινέιρο και Βάργκας.

Μετά την ισοπαλία στο ματς με τον Ηρακλή, η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το Κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για το ματς αυτό θα έχει και πάλι στην διάθεσή του τον Μπεν Ζιντάν που απουσίαζε από το παιχνίδι με τους «κυανόλευκους», ενώ στον αντίποδα θα απουσιάσουν οι Πινέιρο και Βάργκας.

Αναλυτικά οι Μεσσήνιοι αναφέρουν για την αποστολή της ομάδας για το ματς με τον Αστέρα, τα εξής: «Την προετοιμασία της ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Asteras AKTOR την Κυριακή (08/11, 17:00), στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας για το ματς με τον Asteras AKTOR

Ο προπονητής της ομάδας μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Ζιντάν, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ».