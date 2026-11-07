Η Κηφισιά αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Βόλο, έφυγε από το Πανθεσσαλικό με τρίποντο (1-3) που την εδραιώνει στο «5-8» και την κάνει να ονειρεύεται. Ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση για τους Θεσσαλούς που συνεχίζουν χωρίς βαθμό… Δύο γκολ ο Σαγάλ, ένα ο Χριστόπουλος για τους νικητές.

Η Κηφισιά Tutu Deals μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, παρά την εξαιρετική της εμφάνιση, επέστρεψε στα τρίποντα, καθώς επικράτησε στην έδρα του ουραγού Βόλου Elabet με 3-1, κάνοντας ανατροπή.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων πανηγύρισε τέταρτο διαδοχικό «διπλό» εκ των οποίων τα τρία στο πρωτάθλημα και συνεχίζει στην 7η θέση με 14 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλοί παραμένους στο μηδέν, λόγω και της τιμωρίας τους με -3 για την υπόθεση Σούντγκρεν.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Χουάν Κάρλος Γαρίδο «κατέβασε» τον γηπεδούχο Βόλο Elabet σε διάταξη 4-3-3. Ο Σιαμπάνης στην εστία, με τους Κάτσικα, Κάργα, Λεκούς και Μύγα στην άμυνα. Νεγιού, Κόμπα και Γρόσδης αποτέλεσαν την τριάδα στα χαφ, ενώ οι Τζόκα, Ουρτάδο και Λάμπρου συνέθεσαν την επιθετική τριπλέτα.

Από την πλευρά του, ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε τη φιλοξενούμενη Κηφισιά Tutu Deals σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα και Αποστολάκη μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Ρουκουκάνης και Γιάγκνε στα χαφ, με τον Πόμπο σε ρόλο επιτελικού μέσου. Σαγκάλ και Εμπουλά στα άκρα της επίθεσης και ο Χριστόπουλος στην κορυφή.

Γρήγορο γκολ για τον Βόλο Elabet, βρήκε την απάντηση η Κηφισιά Tutu Deals

Ο Βόλος Elabet μπήκε ιδανικά στο ματς, καθώς χρειάστηκε μόλις τέσσερα λεπτά για να πάρει το προβάδισμα. Ο Τζόκα βρήκε χώρο από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Ουρτάδο, με άψογο τελείωμα στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-0.

Στη συνέχεια, η Κηφισιά Tutu Deals πήρε τον έλεγχο του αγώνα και έβγαλε ωραίες συνεργασίες, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης. Στο 16', ο Εμπουλά γύρισε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος πάσαρε στον Σαγκάλ μέσα στην περιοχή, όμως η προσπάθεια του τελευταίου από διαγώνια θέση δεν απείλησε τον Σιαμπάνη.

Στο 18', ο Λάμπρου έβγαλε τη σέντρα, ο Κόμπα έκανε κεφαλιά-πάσα και ο Τζόκα αστόχησε με εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Στο 21', ο Εμπουλά πέρασε υπέροχα την μπάλα στον Γιάγκνε, ο οποίος βρήκε χώρο από διαγώνια θέση και επιχείρησε ένα δυνατό γύρισμα. Ο Σιαμπάνης βρήκε την μπάλα, η οποία στη συνέχεια πέρασε από όλους.

Η Κηφισιά Tutu Deals βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 27ο λεπτό. Ο Ρουκουκάνης έκλεψε την μπάλα μετά από πάσα του Κάτσικα και τροφοδότησε τον Εμπουλά, ο οποίος με υπέροχο τακουνάκι βρήκε τον Πόμπο μέσα στην περιοχή. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων έκανε το γύρισμα και ο Χριστόπουλος, με προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 29', ο Κόμπα έβγαλε μια υπέροχη βαθιά μπαλιά στον χώρο, ο Ουρτάδο έφυγε στην πλάτη του Βαν Άιμα και, υπό την πίεση του αμυντικού, σούταρε από διαγώνια θέση, με τον Ραμίρεζ να αποκρούει. Στο 36', ο Εμπουλά έκανε μια φανταστική ατομική ενέργεια, πέρασε ανάμεσα από τους Τζόκα και Λάμπρου, πάτησε στην περιοχή, αλλά το σουτ του κόντραρε.

Ο Σαγκάλ «υπέγραψε» την ανατροπή

H Κηφισιά Tutu Deals συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο μέρος και έφτασε στην ανατροπή, έχοντας πρωταγωνιστή τον Άνχελο Σαγκάλ, ο οποίος σκόαρε και τα δύο γκολ της ομάδας του.

Στο 72' από το κόρνερ του Ρουκουνάκη, ο Ζέρσον Σόουζα πήρε την κεφαλιά, ο Πόμπο πλάσαρε από διαγώνια θέση, ο Σιαμπάνης απέκρουσε και ο Σαγκάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «καθάρισε» το ματς στο 90ο λεπτό. Ο Μπένι έκλεψε την μπάλα από τον Κάργα, ντρίμπλαρε σε δεύτερο χρόνο τον Έλληνα στόπερ, πάσαρε στον Σαγκάλ, ο οποίος «άδειασε» τον Μπαρέ και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το τελικό 1-3.