Οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για την αρχική ενδεκάδα του Άρη στον εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό.

Ο Άρης μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο οποίος προέρχεται από 6 αγωνιστικές δίχως βαθμολογικό όφελος. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα (19:30) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για την αρχική ενδεκάδα των γηπεδούχων.

Ο Βέλιο θα είναι στην εστία, με τους Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο και Ρίτσαρντς μπροστά του. Χόνγκλα - Ράτσιτς δίδυμο στη μεσαία γραμμή, Γιαννιώτας - Γκαρέ εξτρέμ και ο Κουαμέ είχε περιφερειακό ρόλο πίσω από τον Καντεβέρε.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο - Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο, Ρίτσαρντς - Χόνγκλα, Ράτσιτς - Γιαννιώτας, Κουαμέ, Γκαρέ - Καντεβέρε

Στoν πάγκο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είναι οι: Μιρ, Μορόν, Μπαρμπόπολος, Μάικιτς, Ντέλε Μπασιρού, Παλάσιος, Κάμτσης, Μπρούμα, Βοριαζίδης, Χαρούπας

Η σύνθεση του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο - Στάγιτς, Όλσον, Θυμιάνης - Γαλιάτσος, Εστεμπάν, Εράκοβιτς, Μπάσι, Μανρίκε - Μεχία, Άλεξιτς

Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου είναι οι: Πάρδαλος, Ξενόπουλος, Νακάμπα, Σμυρλής, Σουμά, Μπρέγκου, Μπάντζι, Γκοτζάι, Αλμπάνης, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Νικολάου