Άρης - Παναιτωλικός: Με Γιαννιώτα και στόπερ Γένσεν η ενδεκάδα του Γρηγορίου
Ο Άρης μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ο οποίος προέρχεται από 6 αγωνιστικές δίχως βαθμολογικό όφελος. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα (19:30) έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μιχάλη Γρηγορίου για την αρχική ενδεκάδα των γηπεδούχων.
Ο Βέλιο θα είναι στην εστία, με τους Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο και Ρίτσαρντς μπροστά του. Χόνγκλα - Ράτσιτς δίδυμο στη μεσαία γραμμή, Γιαννιώτας - Γκαρέ εξτρέμ και ο Κουαμέ είχε περιφερειακό ρόλο πίσω από τον Καντεβέρε.
Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο - Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο, Ρίτσαρντς - Χόνγκλα, Ράτσιτς - Γιαννιώτας, Κουαμέ, Γκαρέ - Καντεβέρε
Στoν πάγκο για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είναι οι: Μιρ, Μορόν, Μπαρμπόπολος, Μάικιτς, Ντέλε Μπασιρού, Παλάσιος, Κάμτσης, Μπρούμα, Βοριαζίδης, Χαρούπας
Η σύνθεση του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο - Στάγιτς, Όλσον, Θυμιάνης - Γαλιάτσος, Εστεμπάν, Εράκοβιτς, Μπάσι, Μανρίκε - Μεχία, Άλεξιτς
Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου είναι οι: Πάρδαλος, Ξενόπουλος, Νακάμπα, Σμυρλής, Σουμά, Μπρέγκου, Μπάντζι, Γκοτζάι, Αλμπάνης, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Νικολάου
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.