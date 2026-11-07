Ο Βόλος Elabet προηγήθηκε στο 4ο λεπτό της εντός έδρας αναμέτρησης με την Κηφισιά Tutu Deals με σουτ στην κίνηση του Ουρτάδο.

Ιδανικό ξεκίνημα για τον Βόλο Elabet στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Γαρίδο χρειάστηκε 4 λεπτά για να πάρει προβάδισμα.

O Tζόκα βρήκε χώρο από τα δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Ουρτάδο με άψογο τελείωμα στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-0.

Το γκολ του Βόλου Elabet