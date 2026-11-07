Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με νέα πρόσωπα τον νεαρό Γιώργο Κοσίδη αλλά και τον Τομ Λουσέ.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ταξίδευει στην Αθήνα με σκοπό το καλό αποτελέσμα. Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του Δικέφαλου στην οποία βρίσκεται τελικά το όνομα του Λουσέ που στην τελευταία προόνηση ανέβασε ρυθμούς και προσφέρει μια ακόμη λύση στον προπονητή. Εκτός από τους μακροχρόνια τραυματίες στη Θεσσαλονίκη έμειναν οι Πέλκας, Μιχαηλίδης και ο τιμωρημένος Τζόντζο Κένι.

Την αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελούν οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.