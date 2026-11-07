ΠΑΟΚ:Με Λουσέ η αποστολή του Δικεφάλου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ταξίδευει στην Αθήνα με σκοπό το καλό αποτελέσμα. Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του Δικέφαλου στην οποία βρίσκεται τελικά το όνομα του Λουσέ που στην τελευταία προόνηση ανέβασε ρυθμούς και προσφέρει μια ακόμη λύση στον προπονητή. Εκτός από τους μακροχρόνια τραυματίες στη Θεσσαλονίκη έμειναν οι Πέλκας, Μιχαηλίδης και ο τιμωρημένος Τζόντζο Κένι.
Την αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελούν οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Ελουστόντο, Κοσίδης, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.
#SquadList Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι της Κυριακής στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. #OLYPAOK #StoiximanSuperLeague #NewEra 🔗https://t.co/7c0GSGPpO2 https://t.co/8C6FTF5SyL— PAOK FC (@PAOK_FC) November 7, 2026
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