Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, αποθέωσε τον Κρίστιαν Γιάκιτς για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και την αγωνιστική του πορεία στην Τούμπα

Η κλήση της Εθνικής Κροατίας στον Κρίστιαν Γιάκιτς για τα προσεχή παιχνίδια του Nations League κόντρα σε Αγγλία και Τσεχία συνοδεύτηκε από αποθεωτικά σχόλια και ισχυρή επιβεβαίωση της επιλογής του να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τον ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου, εξηγώντας τους λόγους που τον διατήρουν σταθερά στο πλάνο του:

«Πρώτα απ' όλα, για τον Γιάκιτς, δεν υπήρξε ποτέ για μένα αμφιβολία. Ήταν στην ευρεία λίστα επειδή είχε χάσει λίγο τον δρόμο του στη Γερμανία, όπως είπε και ο ίδιος. Κατά τη γνώμη μου, η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ ήταν μια εξαιρετική απόφαση γι' αυτόν. Είναι εξαιρετικά ευέλικτος. Έχει θετική νοοτροπία, μπορεί να τρέχει όλη μέρα και μου αρέσει. Είναι καλύτερος ως αμυντικός μέσος, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι μπορεί να παίξει και ως ακραίος αμυντικός ή εξτρέμ» είπε ο Κροάτης τεχνικός.