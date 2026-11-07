Ανγκόλα: Ζίνι και Κάρμο κλήθηκαν στην Εθνική τους για τα ματς του Νοεμβρίου
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Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Σαλβαδόρ Ζίνι και ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο κλήθηκαν στην Εθνική Ανγκόλας για τα παιχνίδια με το Νότιο Σουδάν.
Σταθερά στις κλήσεις της Εθνικής Ανγκόλας βρίσκονται τόσο ο Ζίνι της ΑΕΚ, όσο και ο Κάρμο του Ολυμπιακού.
Η Εθνική Ανγκόλας ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για τα δύο παιχνίδια με το Νότιο Σουδάν και τόσο ο επιθετικός της ΑΕΚ, όσο και ο αμυντικός του Ολυμπιακού είναι μέσα σε αυτήν.
Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει το Νότιο Σουδάν εντός και εκτός έδρας στις 14 και 17 Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
@Photo credits: INTIME
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