Ο επιθετικός της ΑΕΚ, Σαλβαδόρ Ζίνι και ο αμυντικός του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο κλήθηκαν στην Εθνική Ανγκόλας για τα παιχνίδια με το Νότιο Σουδάν.

Σταθερά στις κλήσεις της Εθνικής Ανγκόλας βρίσκονται τόσο ο Ζίνι της ΑΕΚ, όσο και ο Κάρμο του Ολυμπιακού.

Η Εθνική Ανγκόλας ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα για τα δύο παιχνίδια με το Νότιο Σουδάν και τόσο ο επιθετικός της ΑΕΚ, όσο και ο αμυντικός του Ολυμπιακού είναι μέσα σε αυτήν.

Η Ανγκόλα θα αντιμετωπίσει το Νότιο Σουδάν εντός και εκτός έδρας στις 14 και 17 Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.