Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για το ματς κόντρα στον Ηρακλή (8/11,17:30).

Ολοκληρώθηκε σήμερα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή (08/11, 17:30) για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Στη συνέχεια, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή του για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, από την οποία θα απουσιάσει μόνο ο Κινγκς Κάνγκουα, που είχε αποβληθεί από το ματς με την ΑΕΚ. Ο Κρίστιανσεν εξακολουθεί να είναι εκτός, το ίδιο και ο τραυματίας Αζεντίν Ουναΐ.

Όσον αφορά την προπόνηση στο Κορωπί, το πρόγραμμα προπόνησης των Πρασίνων άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.