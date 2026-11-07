Οκτώ παίκτες του Παναθηναϊκού θα απουσιάσουν στο διάλειμμα των εθνικών που έρχεται, με τον Λιβάι Γκαρσία να επιλέγει να παραμείνει στην Αθήνα και να δουλέψει.

Το break του Νοεμβρίου είναι προ των πυλών, με αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν λάβει ήδη τις κλήσεις τους για τις εθνικές τους ομάδες.

Ο Λιβάι Γκαρσία κλήθηκε αρχικά στην εθνική του Τρίνινταντ & Τομπάγκο, ωστόσο κατόπιν επικοινωνίας που είχε ο ίδιος προσωπικά με τον Νίστρουπ τον ενημέρωσε πως επιθυμεί να παραμείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει να δουλεύει. Άλλωστε, δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τον τραυματισμό του.

Η επιθυμία του έγινε αποδεκτή και ταυτόχρονα η πρωτοβουλία αυτή έδειξε στον Δανό κόουτς πόσο πολύ υπολογίζει την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε πως το ίδιο είχε επιλέξει να κάνει στην προηγούμενη διακοπή και ο Σίριλ Ντέσερς, γεγονός που δείχνει πολλά για το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα και μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Αναλυτικά οι διεθνείς του Παναθηναϊκού

Κάνγκουα (Ζάμπια), Σαλάχ-Εντίν (Μαρόκο), Πελίστρι (Ουρουγουάη), Τεττέη (Ελλάδα), Ραστόντερ (Σκόπια), Γιάγκουσιτς (Κ21 Κροατία), Κάτρης, Κοντούρης (Κ21 Ελλάδα).