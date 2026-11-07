Η διαφωνία Πετρόπουλου-Μπακάκη στο Gazzetta Magazino για το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Ο Αντώνης Πετρόπουλος και ο Μιχάλης Μπακάκης μίλησαν στο Gazzetta Magazino σχετικά με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ (8/11).

Ο Αντώνης Πετρόπουλος και ο Μιχάλης Μπακάκης ανέλυσαν στο χθεσινό (06/11) Gazzetta Magazino, το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ πρέπει να επιδιώξει αποκλειστικά τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, ενόψει της επερχόμενης αναμέτρησης τους (8/11, 21:00 Live από Gazzetta), προκειμένου να παραμείνει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από τη μία πλευρά, ο Μιχάλης Μπακάκης, υποστήριξε ότι το «διπλό» είναι απαραίτητο για να εξυπηρετήσει τους βαθμολογικούς στόχους του Δικεφάλου του βορρά. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη αναμέτρηση, καθώς οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση μετά την αλλαγή προπονητή.

Αντίθετα ο Αντώνης Πετρόπουλος, εστίασε στη δυσκολία της αποστολής του ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», επισημαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει βελτιώσει σημαντικά την εικόνα του, παρουσιάζει μεγαλύτερη σταθερότητα και πλέον δεν θυμίζει την ομάδα που δυσκολευόταν να πάρει αποτελέσματα πριν από την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Για τον λόγο αυτό, υποστηρίζεται ότι ακόμη και μια ισοπαλία θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς θα του επέτρεπε να φύγει από μια δύσκολη έδρα με έναν πολύτιμο βαθμό.

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