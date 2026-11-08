Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Ο Ιμανόλ, ο Λίσι και το «θρίλερ» της Ισπανίας που τους συνδέει!

Το αποψινό ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» έχει μια ιδιαίτερη ισπανική ιστορία πίσω από τους δύο πάγκους. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εναντίον Αλέσιο Λίσι.

Ο Αλέσιο Λίσι και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ετοιμάζονται να βρεθούν αντίπαλοι στο «Γ. Καραϊσκάκης», αυτή τη φορά στους πάγκους του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού (8/11, 21:00 - Live από το Gazzetta). Δύο προπονητές πουέχτισαν την καριέρα τους στο ισπανικό ποδόσφαιρο, προτού οι δρόμοι τους οδηγήσουν στην Ελλάδα και σ' ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Μόνο που η αποψινή αναμέτρηση δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν ο ένας απέναντι στον άλλον. Οι δυο τους έχουν παρελθόν στη La Liga, με μια συνάντηση που είχε ένταση, αμφισβητούμενες φάσεις και νικητή τον σημερινό προπονητή του «Διικεφάλου».

Ήταν 6 Μαΐου 2022, όταν η Λεβάντε του 36χρονου τότε Λίσι υποδεχόταν τη Ρεάλ Σοσιεδάδ του Ιμανόλ στο «Θιουτάτ ντε Βαλένθια», για την 35η αγωνιστική της La Liga. Οι γηπεδούχοι πάλευαν για την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ οι Βάσκοι διεκδικούσαν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Λεβάντε προηγήθηκε στο 53ο λεπτό με τον Χόρχε Μιραμόν, όμως η Σοσιεδάδ ισοφάρισε στο 66' με τον Νταβίντ Σίλβα. Το παιχνίδι παρέμενε ανοιχτό μέχρι τα τελευταία λεπτά, όταν ο διαιτητής Χαβιέρ Αλμπερόλα Ρόχας καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Ντιέγκο Ρίκο, έπειτα από υπόδειξη του βοηθού του.

Ο Γκονσάλο Μελέρο ανέλαβε την εκτέλεση και στο 90' διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας στον Λίσι μια νίκη τεράστιας βαθμολογικής σημασίας.

Το πέναλτι που εξόργισε τη Σοσιεδάδ

Η απόφαση για το πέναλτι προκάλεσε την οργή των φιλοξενούμενων και απασχόλησε εκτενώς τον ισπανικό Τύπο.

Η Mundo Deportivo έκανε λόγο για σκανδαλώδη ήττα της Σοσιεδάδ, αμφισβητώντας έντονα την απόφαση του διαιτητή. Σύμφωνα με την καταλανική εφημερίδα, ο Ντιέγκο Ρίκο προσπάθησε να προστατευτεί στη συγκεκριμένη φάση, ενώ η ομάδα του Ιμανόλ είχε προηγουμένως τρία δοκάρια και αρκετές ευκαιρίες για να προηγηθεί.

Το El País στάθηκε επίσης στην αυστηρότητα της απόφασης, αλλά και στη σημασία των τριών βαθμών για τη Λεβάντε, που διατηρούσε ζωντανές τις ελπίδες παραμονής της.

Ο Ιμανόλ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. Η Mundo Deportivo, σε ξεχωριστό δημοσίευμα την επόμενη ημέρα, περιέγραφε τις αντιδράσεις στον πάγκο της Σοσιεδάδ και την εικόνα του Βάσκου προπονητή μετά το γκολ του Μελέρο.

Ο σεβασμός του Λίσι για τον Ιμανόλ

Το ενδιαφέρον είναι ότι πριν από εκείνη την αναμέτρηση ο Λίσι είχε μιλήσει με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τη δουλειά του σημερινού προπονητή του Ολυμπιακού.

«Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι μια ομάδα που μου αρέσει. Θα πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Είναι πολύ καλά προπονημένη, με εξαιρετικές αρχές στο παιχνίδι της. Αναζητά πολύ το παιχνίδι από τον άξονα, διαθέτει τεράστια ποιότητα και πολύ καλούς επιθετικούς», είχε επισημάνει ο Ιταλός.

Μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει τέτοιου είδους αναμετρήσεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες από τακτικής πλευράς για έναν προπονητή, αναγνωρίζοντας την ποιότητα της δουλειάς του Ιμανόλ στη Σοσιεδάδ.

Ο Ιμανόλ υποψήφιος για τη θέση του Λίσι

Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι δύο προπονητές βρέθηκαν ξανά στο ίδιο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους κάποια αναμέτρηση.

Στις 25 Μαΐου 2026, η Οσασούνα ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Αλέσιο Λίσι από την τεχνική της ηγεσία, έπειτα από μια δύσκολη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Παμπλόνα να αποφεύγει οριακά τον υποβιβασμό.

Μία ημέρα αργότερα, στις 26 Μαΐου, η ισπανική εφημερίδα Diario de Navarra, αποκάλυπτε ότι ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ βρισκόταν στη λίστα των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Ιταλό προπονητή.

Ο Βάσκος τεχνικός ήταν τότε ελεύθερος, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Αλ Σαμπάμπ τον Φεβρουάριο του 2026. Μαζί του, μεταξύ των ονομάτων που εξετάζονταν από την Οσασούνα, βρισκόταν και ο Χαγκόμπα Αρασάτε.

Η συγκεκριμένη προοπτική δεν προχώρησε, με τους δύο προπονητές να συνεχίζουν τελικά την καριέρα τους στην Ελλάδα.

Ο Λίσι ανέλαβε τον ΠΑΟΚ στις 22 Ιουνίου, ενώ ο Ιμανόλ βρέθηκε τελικά στις 10 Σεπτεμβρίου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Την Κυριακή θα συναντηθούν για δεύτερη φορά ως αντίπαλοι προπονητές, με τον Ιταλό να έχει το προβάδισμα από εκείνο το επεισοδιακό 2-1 της Λεβάντε επί της Σοσιεδάδ.