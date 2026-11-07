Ολυμπιακός: Η αποστολή του για το ματς με τον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League (8/11,21:00), με τους Ερυθρόλευκους να ολοκληρώνουν σήμερα το πρωί την προετοιμασία τους για το ντέρμπι.
Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, με τον Μανώλη Σάλιακα να έχει συμπεριληφθεί κανονικά παρά το ότι ήταν αμφίβολος για το ματς με τον Δικέφαλο του Βορρά.
Επιλέον, οι Μάριους, Ρόκα, Σιπιόνι και Πόποβιτς έχουν επιστρέψει στην αποστολή του Βάσκου μιας και δεν είχαν ακολουθήσει στο Ρεν όντες εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
Αναλυτικά, η αποστολή: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Μάριους.
Η αποστολή του Ολυμπιακού
#OLYPAOK: The Squad 📋 https://t.co/452zIzmzQU— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 7, 2026
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