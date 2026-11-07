Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (8/11,21:00).

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο «Γ.Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League (8/11,21:00), με τους Ερυθρόλευκους να ολοκληρώνουν σήμερα το πρωί την προετοιμασία τους για το ντέρμπι.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, με τον Μανώλη Σάλιακα να έχει συμπεριληφθεί κανονικά παρά το ότι ήταν αμφίβολος για το ματς με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Επιλέον, οι Μάριους, Ρόκα, Σιπιόνι και Πόποβιτς έχουν επιστρέψει στην αποστολή του Βάσκου μιας και δεν είχαν ακολουθήσει στο Ρεν όντες εκτός ευρωπαϊκής λίστας.

Αναλυτικά, η αποστολή: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Μάριους.



Η αποστολή του Ολυμπιακού