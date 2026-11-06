Αντρίγια Ζίβκοβιτς: Η συμφωνία ζωής, η υπόσχεση Σαββίδη και το νέο «χρυσό» συμβόλαιο

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031, με την ανανέωση του συμβολαίου του Σέρβου αρχηγού να αποτελεί το στίγμα της «επόμενης ημέρας» του «Δικεφάλου». Γράφει ο Σταύρος Σουντουλίδης.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι 35 ετών όταν ολοκληρωθεί το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το καλοκαίρι του 2031. Θα έχει συμπληρώσει έντεκα χρόνια στην Τούμπα, εφόσον εξαντλήσει τη συμφωνία, έχοντας διανύσει μια διαδρομή που ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, όταν έφτασε στη Θεσσαλονίκη ως ελεύθερος από την Μπενφίκα.

Τότε αναζητούσε μια νέα αρχή στην καριέρα του. Σήμερα, έξι χρόνια αργότερα, είναι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος που παρέλαβε το περιβραχιόνιο από τον Αντρέ Βιεϊρίνια και ένας από τους ποδοσφαιριστές πάνω στους οποίους στηρίζεται το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Η συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους για άλλα τέσσερα χρόνια, με προοπτική ενός επιπλέον, έχει τη δική της βαρύτητα. Κυρίως για όσα προηγήθηκαν της τελικής συμφωνίας και για τον τρόπο με τον οποίο ο Ιβάν Σαββίδης χειρίστηκε προσωπικά την υπόθεση. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ανέλαβε τις επαφές με την πλευρά του 30χρονου Σέρβου, συζήτησε για ώρες μαζί του και φρόντισε να του εξηγήσει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του για τα επόμενα χρόνια.

«Θα πάμε μαζί τα επόμενα χρόνια για να πετύχουμε μεγάλους στόχους». Αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Σαββίδης στον Ζίβκοβιτς. Μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για τις φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ, αλλά και για τον ρόλο που επιφυλάσσει στον αρχηγό του. Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου θέλει να διατηρήσει στην Τούμπα ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, παραστάσεις και ισχυρό δέσιμο με τον σύλλογο. Ο Ζίβκοβιτς συγκεντρώνει και τα τρία χαρακτηριστικά.

Από τον Βιεϊρίνια στον Ζίβκοβιτς

Η αποχώρηση του Αντρέ Βιεϊρίνια από την ενεργό δράση άφησε πίσω της ένα μεγάλο κενό στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Ο Πορτογάλος είχε ταυτίσει το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή και το περιβραχιόνιο που φορούσε είχε αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. Ο Ζίβκοβιτς ήταν εκείνος που ανέλαβε να συνεχίσει αυτή τη διαδρομή, γνωρίζοντας πολύ καλά τι σημαίνει να είσαι αρχηγός του Δικεφάλου.

Στα έξι χρόνια της παρουσίας του στην Τούμπα, ο Σέρβος έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας, έχει ζήσει μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ομάδα. Η επιρροή του, όμως, δεν περιορίζεται στις εμφανίσεις, στα γκολ και στις ασίστ. Φαίνεται στον τρόπο που αγωνίζεται, στην ένταση που βγάζει στο γήπεδο, στην αντίδρασή του όταν τα πράγματα στραβώνουν και στη σχέση που έχει χτίσει με τον κόσμο.

Ο Ζίβκοβιτς δεν χρειάστηκε να αλλάξει χαρακτήρα για να γίνει αρχηγός. Είχε ήδη κερδίσει τον σεβασμό των συμπαικτών του και της εξέδρας. Και αυτή η αποδοχή είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της διαδοχής του Βιεϊρίνια.

Τρεις ανανεώσεις, έντεκα χρόνια ΠΑΟΚ

Η νέα συμφωνία είναι η τρίτη ανανέωση συμβολαίου του Ζίβκοβιτς με τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη ήρθε στις 5 Νοεμβρίου 2021, όταν οι «ασπρόμαυροι» έσπευσαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους μέχρι το καλοκαίρι του 2024, παρότι το αρχικό συμβόλαιο ολοκληρωνόταν τον Ιούνιο του 2022. Ο Σέρβος είχε ήδη αποδείξει την αξία του και στον ΠΑΟΚ γνώριζαν ότι όσο περνούσε ο καιρός τόσο περισσότερο θα αυξανόταν το ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Η δεύτερη ανανέωση ήρθε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, με νέα ημερομηνία λήξης τον Ιούνιο του 2027. Τρία χρόνια αργότερα, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Το 2031 φαντάζει μακρινό, αλλά για τον Ζίβκοβιτς η Θεσσαλονίκη έχει πάψει προ πολλού να είναι απλώς ο τόπος όπου εργάζεται.

Εδώ δημιούργησε την οικογένειά του, εδώ έζησε τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του και εδώ αποφάσισε να συνεχίσει. Ο ΠΑΟΚ τον εμπιστεύτηκε σε μια περίοδο που η ποδοσφαιρική του πορεία είχε βρεθεί σε δύσκολη καμπή, μετά το πέρασμά του από την Μπενφίκα. Εκείνος ανταπέδωσε αυτή την εμπιστοσύνη με την παρουσία και την προσφορά του.

Το νέο συμβόλαιο και η οικονομική υπέρβαση

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας έχει επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν επιβεβαιώνονται τα ποσά, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ετήσιες απολαβές του Ζίβκοβιτς θα ξεπερνούν εκείνες του προηγούμενου συμβολαίου του, που έφταναν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική δέσμευση, ειδικά αν συνυπολογιστεί η διάρκεια της συνεργασίας. Η απόφαση, πάντως, δεν πάρθηκε μόνο με αγωνιστικά κριτήρια. Στην Τούμπα θεωρούν τον Σέρβο έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές της ομάδας, να μεταφέρει τη νοοτροπία των αποδυτηρίων στους νεότερους και να διατηρήσει ισχυρό τον χαρακτήρα του συνόλου.

Ο Ιβάν Σαββίδης επέλεξε να επενδύσει σε έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει όσο λίγοι το περιβάλλον του ΠΑΟΚ. Και ο Ζίβκοβιτς, από την πλευρά του, επέλεξε να συνδέσει ουσιαστικά ολόκληρη την υπόλοιπη καριέρα του με τον Δικέφαλο.

Το καλοκαίρι του 2031, εφόσον παραμείνει μέχρι τότε, θα έχουν περάσει έντεκα χρόνια από εκείνη την πρώτη υπογραφή του Σεπτεμβρίου του 2020. Ο Σέρβος που ήρθε στην Τούμπα αναζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία θα έχει περάσει περισσότερο από μια δεκαετία με την ασπρόμαυρη φανέλα. Και στο μεταξύ θα έχει αναλάβει να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στη μετά Βιεϊρίνια εποχή, με την εμπιστοσύνη του Ιβάν Σαββίδη και ένα συμβόλαιο που αποτυπώνει τη θέση του στον σύλλογο.

Ο δικός μας «Ζίλε»

Επί προσωπικού, γνωρίζω τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς σχεδόν από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη, τον Σεπτέμβριο του 2020. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του δύο φορές αποκλειστικά για το Gazzetta. Και τις δύο καλοκαίρι. Το 2021, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, και το 2024, μετά το αξέχαστο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Θυμάμαι το βλέμμα του όταν μιλούσε για την ομάδα. Την αγάπη του για τον σύλλογο, για την Τούμπα, για το άσπρο και το μαύρο. Δεν χρειαζόταν να μου πει πολλά για να το καταλάβω.

Άλλωστε, αυτά τα χρώματα τα είχε φορέσει πολύ πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Παιδί ακόμη, στο Βελιγράδι, με τη φανέλα της Παρτίζαν. Στα 18 του είχε ήδη γίνει αρχηγός της. Σήμερα φορά το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ, έχοντας παραλάβει τη σκυτάλη από τον Αντρέ Βιεϊρίνια.

Δύο ομάδες, δύο πόλεις, τα ίδια χρώματα. Για τον «Ζίλε», όμως, το άσπρο και το μαύρο σημαίνουν κάτι πολύ περισσότερο από μια ποδοσφαιρική φανέλα. Είναι χρώματα ιερά. Κι αν έπρεπε να κρατήσω μια φράση για να περιγράψω τη δική του διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι την Τούμπα, θα ήταν αυτή που γνωρίζει τόσο καλά:

«Ista boja, ista vera». Ίδια χρώματα, ίδια θρησκεία.