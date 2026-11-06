Με βάση πληροφορίες από ξένο ρεπόρτερ ο Ολυμπιακός και η Μπρεστ τσεκάρουν και φέρονται να ενδιαφέρονται για 4 παίκτες της Κραϊόβα.

Ο Γερμανός δημοσιογράφοςε Μπούρλε Ζούνιορ αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός και η Μπρεστ κάνουν scouting και φέρονται να ενδιαφέρονται για παίκτες της ρουμανικής Κραϊόβα. Πρόκειται για τον 26χρονο Σουδηοπαλαιστίνιο Ασάντ Αλ Ισλάμ Αλ Χαμλαουί που επίσης εξτρέμ και φορ και έχει φέτος 20 αγώνες με 11 γκολ και 1 ασίστ.

Επίσης τον 25χρονο Κοσταρικανό χαφ (που παίζει και μπακ αλλά και εξτρέμ) Κάρλος Μόρα (26 αγώνες με 1 γκολ και 8 ασίστ), τον Ρουμάνο Βλάντιμιρ Σκρέτσιου που στα 26 του είναι κυρίως στόπερ αλλά και παίζει και εξάρι και οκτάρι αλλά και τον Ουκρανό Ολεκσάντρ Ρόμαντσουκ, που είναι σέντερ μπακ (κυρίως) και εξάρι. Με βάση τις ίδιες πηγές ο Ολυμπιακός έχει τσεκάρει αυτούς τους παίκτες σε τουλάχιστον έναν αγώνα της Κραϊόβα φέτος.