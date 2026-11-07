Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και ο Βάσκος προπονητής ετοιμάζει τα πλάνα του για την Κυριακή.

Οι Πειραιώτες θα έχουν το Σάββατο μία πρωινή προπόνηση και στη συνέχεια θα βγει η αποστολή. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει κάνει ήδη τις σκέψεις του για την 11άδα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ κα με στόχο το καλύτερο δυνατό αρχικό σχήμα.

Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα γκολπόστ και στην 4άδα της άμυνας θα ξεκινήσουν οι Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσος και Πέντερσεν. Εφόσον ο Σάλιακας (που είχε ένα χτύπημα που τον επηρέαζε χαμηλά στο πόδι αλλά και στη μέση) είναι στο 100% διεκδικεί τη θέση του δεξιού μπακ για βασικός. Θυμίζουμε ότι ο Βάσκος προπονητής αναφέρθηκε με τα πιο καλά λόγια τον Έλληνα διεθνή μπακ μετά τον αγώνα με τη Ρεν και το πόσο καλά τα πήγε.

Οι Φρόιλερ και Πουέρτα έχουν το πάνω χέρι για τον ερυθρόλευκο άξονα κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Έσε να υπάρχει ως ένας επίσης πολύ δυνατός υποψήφιος. Για την επίθεση η πορτογαλική τριάδα με Ζέλσον Μαρτίνς - Ζότα - Τσικίνιο είναι πιθανή πίσω από τον φορ Μάριους και ενώ ξεκάθαρα οι Φορτούνης και Ρόκα έχουν τις πιθανότητές τους για τα άκρα της επίθεσης.

Ο Αλγκουαθίλ είχε ήδη κάνει τις αναλύσεις του για τον ΠΑΟΚ και έχει δείξει και βίντεο στους ποδοσφαιριστές του. Είναι δε σημαντικότατο ότι ο Ολυμπιακός παίζει στο γήπεδό του, που θα είναι γεμάτο και την Κυριακή.