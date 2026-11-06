Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για τα ταλέντα του που κλήθηκαν στην Εθνική Κ17 για το Μουντιάλ στο Κατάρ.

Η Εθνική Παίδων για πρώτη φορά στην ιστορία της ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Παγκόσμιο Κύπελλο U-17, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 19 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου και στον Παναθηναϊκό έχουν τους δικούς τους λόγους να νιώθουν περήφανοι.

Ο τεχνικός Βασίλης Παπαδάκης ανακοίνωσε τους 21 ποδοσφαιριστές που θ' αποτελέσουν την αποστολή της Εθνικής στο Κατάρ, αλλά και τα ονόματα 11 παικτών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα αναπληρωματικών και μπορούν να ενταχθούν σε αυτή σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης ποδοσφαιριστή. Ο Παναθηναϊκός έχεις την πρώτη λίστα πέντε ποδοσφαιριστές κι έναν στη δεύτερη.

Τους Λάβδα, Γείτονα, Νεμπή, Τσίγκα και Μπινιάρη, ενώ στους αναπληρωματικούς είναι ο Κουμουκέλης.

Στον Παναθηναϊκό είναι περήφανοι για το γεγονός, αφού διαφημίζεται ο σύλλογος και η δουλειά που γίνεται και πάλι στα τμήματα υποδομής και σε ανάρτηση της ομάδας αναφέρεται: «Πράσινη υπερηφάνεια στη παγκόσμια σκηνή! 🌍

Τα ταλέντα της Ακαδημίας μας είναι έτοιμα να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Κ17 στο Κατάρ 2026! Κάντε μας περήφανους αγόρια!».

Αναλυτικά οι κλήσεις του τεχνικού της Εθνικής Παίδων Βασίλη Παπαδάκη:

Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).

Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).

Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).

Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).

Αναλυτικά η λίστα με τους αναπληρωματικούς ποδοσφαιριστές:

Τερματοφύλακας: Κωνσταντίνος Σιδηρέλης (FC Augsburg).

Αμυντικοί: Γεώργιος Ζησόπουλος (Borussia Dortmund), Αναστάσιος Κίτος (SC Paderborn 07), Ελευθέριος Κοντεκάς (ΟΦΗ), Παναγιώτης Κουμουκέλης (Παναθηναϊκός), Ανέστης Τριχολίδης (AC Horsens).

Μέσοι: Ματίας Ζόγκου (Asteras AKTOR), Αλέξανδρος Μωυσιάδης (Ολυμπιακός), Φάμπιο Ρεφατλλάρι (ΝΠΣ Βόλος).

Επιθετικοί: Παναγιώτης Ποντίκης (ΑΕΚ), Κυριάκος Τουνουσίδης (Ολυμπιακός).

Σύστημα διεξαγωγής τελικής φάσης:

Οι 48 ομάδες κληρώθηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32» και στη συνέχεια το τουρνουά θα συνεχιστεί με νοκ-άουτ αγώνες.

Το πρόγραμμα του πρώτου ομίλου στον οποίο συμμετέχει η Εθνική Παίδων:

1η αγωνιστική - Πέμπτη 19 Νοεμβρίου

Αίγυπτος - Ελλάδα, 18:00

Κατάρ - Παναμάς, 17:30

2η αγωνιστική - Κυριακή 22 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Παναμάς, 14:30

Κατάρ - Αίγυπτος, 17:00

3η αγωνιστική - Τετάρτη 25 Νοεμβρίου

Ελλάδα - Κατάρ, 16:30

Παναμάς - Αίγυπτος, 16:30