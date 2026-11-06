Βόλος ELABET: Δύο απουσίες με Κηφισιά Tutu Deals
Ο Βόλος ELABET βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει πλέον μόνο τελικούς μπροστά της κι ένας απ' αυτούς είναι η αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με την μαχητική Κηφισιά Tutu Deals.
Ο Ισπανός τεχνικός Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν μπορεί να υπολογίζει τον Αγιάκουα, αλλά και τους τιμωρημένους Φουρτάδο, Μπούρνιτς, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Γκαρίδο πήρε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βόλος ELABET:'
«Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά (7/11, 17.00, Πανθεσσαλικό) για την 10η αγωνιστική της Super League.
Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Λυκουρίνος, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπάρε, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.