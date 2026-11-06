Τρεις απουσίες θα έχει ο Βόλος ELABET στην αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals.

Ο Βόλος ELABET βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει πλέον μόνο τελικούς μπροστά της κι ένας απ' αυτούς είναι η αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με την μαχητική Κηφισιά Tutu Deals.

Ο Ισπανός τεχνικός Χουάν Κάρλος Γκαρίδο δεν μπορεί να υπολογίζει τον Αγιάκουα, αλλά και τους τιμωρημένους Φουρτάδο, Μπούρνιτς, οι οποίοι αποβλήθηκαν στο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο Γκαρίδο πήρε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βόλος ELABET:'

«Είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου ELABET για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά (7/11, 17.00, Πανθεσσαλικό) για την 10η αγωνιστική της Super League.

Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Γκάμπριελ, Μύγας, Κάτσικας, Κάργας, Ες Σαουμπί, Λυκουρίνος, Λεκές, Μεντίλ, Φάμπιο, Νεγιού, Κόμπα, Γρόσδης, Μπάρε, Γκαραβέλας, Ρεγκίς, Γκονζάλες, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο».



