Ο μεγάλος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση της κορυφής εντός συνόρων, αλλά στην πορεία μπορεί να προκύψει κάτι πολύ μεγάλο.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή στο πρωτάθλημα και στο Conference League. Εντός συνόρων δεν έχει παρέα, εκτός συγκατοικεί με Λουγκάνο, Μονακό, Τβέντε. Η ολλανδική ομάδα επικράτησε 3-1 της Πάφου, αλλά ο κυπριακός σύλλογος στεκόταν καλά, προηγήθηκε με γκολάρα, έχασε δύο σπουδαίες ευκαιρίες και στο 1-1 έμεινε με δέκα παίκτες, οπότε και λύγισε στο φινάλε.

Το τριφύλλι είναι δεδομένο ότι έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την κατάκτησης της κορυφής στην Ελλάδα για πρώτη φορά μετά το 2010. Στο τέλος της σεζόν συμπληρώνονται 17 χρόνια και είναι πολλά για το μέγεθος του συλλόγου. Πάρα πολλά. Το κύπελλο ασφαλώς και είναι ένας σημαντικός στόχος, θα τον κυνηγήσει όσο δεν πάει κι αυτόν ο Παναθηναϊκός, όμως, επειδή είναι λογικό να υπάρχει κούραση από τα πολλά ματς, αν κάτι «θυσιαστεί» μπορεί να είναι αυτό. Όταν λέμε να θυσιαστεί, δεν σημαίνει φυσικά να αδιαφορήσει ο Παναθηναϊκός.

Ο σύλλογος είναι υποχρεωμένος από το dna του να διεκδικεί κάθε τρόπαιο, ενώ με τη νοοτροπία που έχει ο Νίστρουπ μοιάζει απίθανο να υπάρξει αδιαφορία για κάτι. Ο Δανός ήρθε πεινασμένος και το δείχνει. Για όλα υπάρχει ψύχωση στον φετινό Παναθηναϊκό. Απλά μπορεί το rotation να είναι τέτοιο, εξαιτίας της καταπόνησης των παικτών, που να στραβώσει ένα παιχνίδι στο κύπελλο.

Στην Ευρώπη, πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 3 στα 3 σχετικά στο σβηστό (η βαθμολογία στη League Phase). Νίκησε χωρίς να μαγέψει τη Μπόρατς, διέλυσε την Καϊράτ, που ήρθε 1-1 το βράδυ της Πέμπτης στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα και λύγισε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1. Το σκορ δείχνει ζόρι, όμως, ο Παναθηναϊκός σαφώς και μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ. Όλα αυτά ενώ προερχόταν από ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ, όπου ήταν απόλυτος κυρίαρχος κι ενώ τον περιμένει το απόγευμα της Κυριακής ο Ηρακλής που καίγεται για αποτέλεσμα.

Αναφέρουμε ότι το 3 στα 3 έγινε στο σβηστό, διότι αυτή τη στιγμή στο Conference τα πράγματα δεν έχουν σοβαρέψει. Στα νοκ άουτ αρχίζουν οι ομάδες, οι πιο δυνατές, να το βλέπουν ζεστά. Αν εξαιρέρουμε την Τσέλσι, που νικούσε πριν δύο σεζόν στο χαλαρό κι έτσι έφτασε και στην κατάκτηση του τροπαίου, όσο κι αν το πάλεψε η Μπέτις, η περσινή κάτοχος, η Κρίσταλ Πάλας, στη League Phase τερμάτισε 10η... Μετά σοβαρεύτηκε και το σήκωσε κόντρα στη Ράγιο, που μάτωσε για ν' αποκλείσει την ΑΕΚ.

Το φετινό Conference είναι δυνατό για τα δεδομένα του. Από την Αγγλία υπάρχει η Μπράιτον, που αυτή τη στιγμή είναι στην 3η θέση! Στο -5 από Άρσεναλ και στο -2 από τη Σίτι. Η Φράιμπουργκ από τη Μπουντεσλίγκα που επίσης είναι 3η στο -2 από Μπάγερν, Ντόρτμουντ. Η συγκάτοικος του Παναθηναϊκού, η Μονακό, είναι 7η, αλλά στο -5 από την Παρί σε ένα πρωτάθλημα που υπάρχει συνωστισμός στα υψηλά πατώματα. Η Αταλάντα είναι στη μέση της βαθμολογίας στην Ιταλία, όπως και η Χετάφε, που όμως παραπαίει στο Conference.

Υπολογίστε την Τράμπζονσπορ του Σαλάχ (στο -3 από την πρωτοπόρο Γαλατά) και πάνω από Φενέρ, Μπεσίκτας, τον μεγάλο Άγιαξ, στο -1 από την πρώτη Φέγενορντ και στο +1 από Αϊντχόφεν, Τβέντε (ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό στη League Phase), την Μπράγκα και τον Ερυθρό Αστέρα. Απ' όλες αυτές στην οκτάδα με τον Παναθηναϊκό είναι οι Τβέντε, Μονακό, Μπράιτον και η πρώην ομάδα του Νίστρουπ η Κοπεγχάγη. Οι υπόλοιπες βρίσκονται από την 9η θέση και κάτω.

Στο τριφύλλι με το 3 στα 3 ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η οκτάδα. Δεν το κρύβουν. Η ομάδα θα προκριθεί στους «16» και θα γλιτώσει δύο παιχνίδια τον Φλεβάρη. Θα ξαναπαίξει Ευρώπη από τον Δεκέμβριο τον Μάρτιο. Αρκετό διάστημα για να αφοσιωθεί πλήρως στον μεγάλο στόχο.

Στα playoffs, έστω κι αν θα είναι σχετικά αδύναμος ο αντίπαλος, είναι δύο επιπλέον ευρωπαϊκά ματς, τη στιγμή που θα φουντώνει η μάχη στην Ελλάδα. Σε πρωτάθλλημα και κύπελλο με αρκετά ντέρμπι. Καλό είναι να τα αποφύγει δύο ακόμα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός.

Στο εξής οι πράσινοι έχουν τη Νόρντζελαντ στη Δανία και δύο σπουδαία ματς με Φράιμπουργκ εκτός και Μπράιτον εντός. Δεν μπορείς σε κανένα ως Παναθηναϊκός να παρουσιαστείς χαλαρός. Με 12-13 βαθμούς λογικά ο Παναθηναϊκός θα είναι στην οκτάδα, όπως έχουμε αναφέρει. Όταν, λοιπόν, είσαι στους «16» και μπορείς με έναν αντίπαλο στα μέτρα σου να βρεθείς στα προημιτελικά, ο στόχος που ανοίγεται μπροστά σου είναι τέτοιος που δεν μπορείς να τον πάρεις αψήφιστα. Δεν τον βροντοφωνάζεις. Και ο αιώνιος δεν το φώναζε, άλλωστε, αλλά τρώγωντας άνοιγε η όρεξη.

Είναι πέντε αγώνες ακόμα μετά τους «16»... Ναι, είναι νωρίς για τέτοιους στόχους. Οι προπονητές, άλλωστε, λατρεύουν το κλισέ «παιχνίδι με παιχνίδι». Όμως, επειδή αυτή η στιγμή είναι πιθανό να έρθει, όπως ήρθε για την ΑΕΚ που ξεκίνησε όπως και το τριφύλλι με τρεις προκριματικούς στη διοργάνωση, εκείνη την περίοδο δεν λες «πρώτα το πρωτάθλημα». Τα θες όλα. Τα δίνεις όλα και όπου σε βγάλει. Γίνεται να μην κοιτάξεις την Ευρώπη; Έναν τελικό που γίνεται στις 2 Ιουνίου; Στην Κωνσταντινούπολη (στο γήπεδο της Μπεσίκτας); Να εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτή η ημερομηνία για κάθε Παναθηναϊκό; Περιττό. Για να το «χοντρύνουμε» είναι κι ο Άγιαξ στη διοργάνωση...

Όταν είσαι καλά ως ομάδα κι έχεις αυτοπεποίθηση, ονειρεύεσαι. Είναι ωραίο πράγμα να κάνεις όνειρα κι ακόμα πιο ωραίο να υλοποιούνται.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ μακρινό το σενάριο. Και για πολλούς μπορεί να φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός. Πολλά φαντάζουν ακατόρθωτα, όμως, μέχρι να γίνουν. Ένας χειρότερος Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν, πάλεψε να πάει στα προημιτελικά του πιο δύσκολου Europa League, κόντρα σε ισπανική ομάδα, που φέτος παίζει Champions League. Αυτό που επισημαίνουμε ουσιαστικά είναι ότι αν έρθει εκείνη η στιγμή, δεν υπάρχει δίλημμα και προτεραιότητα. Καταθέτεις ό,τι έχεις, δίνει την ψυχή σου κι ό,τι προκύψει.