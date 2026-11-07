Μετά το πισωγύρισμα στη Λιβαδειά, ο Άρης υποδέχεται τον Παναιτωλικό με ανάγκη για νίκη, αλλά κυρίως για διαφορετική εικόνα και νοοτροπία.

Το αποψινό (19:30) παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έχει ένα ξεκάθαρο «πρέπει» δίπλα του για τον Άρη και αυτή τη φορά δεν αφορά μόνο τους τρεις βαθμούς.

Οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά το βαρύ 3-0 από τον Λεβαδειακό, σε ένα παιχνίδι που τους υποχρεώνει να απαντήσουν τόσο βαθμολογικά όσο και αγωνιστικά. Η νίκη είναι αναγκαία για να πάει η ομάδα με μεγαλύτερη ηρεμία στη διακοπή που ακολουθεί, όμως εξίσου σημαντική είναι η εικόνα. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο στη Λιβαδειά δεν ήταν μόνο η ήττα. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Ο Άρης εμφανίστηκε πολύ κατώτερος των απαιτήσεων, χωρίς ένταση, χωρίς αντίδραση όταν το ματς στράβωσε και με νοοτροπία που δεν συμβάδιζε με το σερί που είχε αρχίσει να δημιουργεί τις προηγούμενες εβδομάδες.

Γι’ αυτό και ο Μιχάλης Γρηγορίου έριξε μεγάλο βάρος στη διάρκεια της εβδομάδας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Η απαίτηση είναι οι παίκτες να μπουν στο γήπεδο με διαφορετικό πρόσωπο και να δείξουν από νωρίς ότι το ματς της Βοιωτίας αποτέλεσε παρένθεση και όχι επιστροφή σε παλιές αδυναμίες.

Αγωνιστικά, πάντως, τα δεδομένα είναι καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ούρος Ράτσιτς και ο Μπρούμα επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς και τέθηκαν στη διάθεση του Γρηγορίου, προσφέροντας δύο σημαντικές λύσεις σε άξονα και άκρα. Ο Πορτογάλος, ωστόσο, προέρχεται από τραυματισμό και είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη προσοχή. Αντίθετα, οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ παραμένουν εκτός, ενώ ο Μπόσκο Σούταλο θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών. Η απουσία του τελευταίου οδηγεί τον Φρέντρικ Γένσεν ξανά στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Φαμπιάνο, με Ρίτσαρντς και Πετρίς να διατηρούνται στα άκρα.

Στον άξονα, Ράτσιτς και Χόνγκλα έχουν προβάδισμα, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να προστεθεί και τρίτος μέσος. Ο Ντέλε-Μπασίρου είναι βασικός υποψήφιος σε περίπτωση που ο Γρηγορίου επιλέξει να μετατρέψει το 4-4-1-1 σε 4-3-3, ενισχύοντας το κέντρο απέναντι στο 3-4-3 του Παναιτωλικού.

Στην επίθεση, ο Γκαρέ αναμένεται να διατηρηθεί δεξιά, ενώ αριστερά ο Γιαννιώτας φαίνεται να έχει προβάδισμα, με τον Μπρούμα να επιστρέφει σταδιακά μετά τον τραυματισμό που είχε και τον άφησε εκτός στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής. Για την κορυφή της επίθεσης, όλα είναι ανοιχτά. Ο Καντεβέρε είναι το φαβορί, ομοίως και ο Κουαμέ, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει η έκπληξη με την παρουσία του Λορέν Μορόν στην κορυφή, καθώς ο Ισπανός επέστρεψε από τον τραυματισμό του και στη διάρκεια της τακτικής πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής στην κορυφή.