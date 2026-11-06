Ρόκα για Λίσι: «Έχω καλή σχέση μαζί του όμως θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε»

Ο Γιοέλ Ρόκα που είχε προπονητή τον Λίσι στη Μιραντές αναφέρθηκε στον τεχνικό του ΠΑΟΚ αλλά και στο ντέρμπι του Ολυμπιακού.

Ο Ρόκα, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, μιλώντας στη Magenta TV πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ είπε για:

Το γεγονός πως θα συναντήσει ξανά τον Λίσι: Ναι, όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό, εκείνος ήταν εδώ. Μιλήσαμε και έχω καλή σχέση μαζί του. Όμως αυτή την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε.

Το ματς με τον ΠΑΟΚ: Είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, να κάνουμε όσα κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, για να πάρουμε τη νίκη.

Τα γκολ που έχει πετύχει στα τελευταία παιχνίδια και αν ανυπομονεί για το πρώτο δικό του στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Όπως λέω πάντα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα. Τα γκολ, αν είναι να μπουν, θα έρθουν στην ώρα τους. Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει. Σημασία έχει να κερδίζουμε.