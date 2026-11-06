Η απουσία του Αζεντίν Ουναϊ δεν έχει επηρεάσει καθόλου έως τώρα τον Παναθηναϊκό, που είναι πολυβόλο στην επίθεση.

Η απουσία του Αζεντίν Ουναϊ είναι και θα είναι σημαντική, μέχρι να επιστρέψει. Ο Παναθηναϊκός πορεύεται χωρίς τον πιο ακριβό παίκτη του, ο οποίος έχει τεράστια ποιότητα.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, ωστόσο, δείχνει ότι είναι πολύ δουλεμένη και με τέτοιο τρόπο που να μην στηρίζεται σε έναν παίκτη. Με έντονη πίεση στον αντίπαλο, με διαρκή κίνηση ανάμεσα στις ζώνες, κάθετο ποδόσφαιρο και ανάπτυξη που δεν είναι μονόπλευρη και μονότονη.

Ο 26χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός θα είναι πολλούς μήνες εκτός και ασφαλώς είναι πολύτιμος. Ο Παναθηναϊκός θα μάθει να ζει και χωρίς τον Ουναϊ αν και σ' έξι ματς μέχρι στιγμής λειτουργεί εξαιρετικά και δείχνει ήδη να έχει μάθει... Ο Ουναϊ υπέστη ολική ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού και θα γυρίσει ουσιαστικά κοντά στα playoffs. Αλλά έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας το τριφύλλι είναι υποχρεωμένο να παίξει το ποδόσφαιρό του χωρίς να στηρίζεται σ' αυτόν ή οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή που θα λείψει σε κάποιο ματς είτε λόγω τραυματισμού είτε καρτών.

Ο Ουναϊ, λοιπόν, τραυματίστηκε στο πρώτο τέταρτο της εντός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στις 18 Οκτωβρίου. Πριν από 20 μέρες. Εκείνη τη στιγμή στο ΟΑΚΑ δεν υπήρχε σκορ και παρά το σοκ της απουσίας του, ο Παναθηναϊκός διέλυσε τους Αρκάδες με 5-1.

Στις 22 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο μακρινό Αλμάτι του Καζακστάν και ισοπέδωσε με 5-1 τους γηπεδούχους. Παρεμπιπτόντως, η Καϊράτ πήρε βαθμό με σκορ 1-1 στην έδρα της Αταλάντα το βράδυ της Πέμπτης. Στις 25 του ίδιου μήνα το τριφύλλι νίκησε με το φτωχό 1-0 τον Βόλο ELABET, αλλά με ιδιαίτερη άνεση και τρεις μέρες αργότερα, στις 28/10 με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του νίκησε και για το Κύπελλο με 2-1 τον Άρη.

Την 1η Νοεμβρίου ακολούθησε το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος, επικράτησε 2-0 και θα μπορούσε να σημειώσει κι άλλο γκολ. Σε κανένα σημείο της αναμέτρησης δεν αμφισβητήθηκε η κυριαρχία του. Φτάνουμε σε ένα ακόμα εντός έδρας ματς για το Conference με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπου ο Παναθηναϊκός λύγισε την αντίπαλό του με 2-1, ενώ έχασε αρκετές ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα.

Σύνολο, 17 γκολ σε 6 ματς χωρίς τον Μαροκινό «μάγο». Μέσο όρο 2,8 γκολ ανά παιχνίδι, με τον Ουναϊ στα πιτς. Μία δημιουργική ομάδα, όπως ανέλυσε και ο Νίκος Αθανασίου με αριθμούς που φανερώνουν πολλά. Ασφαλώς και λείπει ο 26χρονος παίκτης, όμως, ο Παναθηναϊκός σκοράρει και δημιουργεί φάσεις με τη μορφή πολυβόλου κι όσο είναι όλοι υγιείς η απουσία δεν θα είναι αισθητή. Θα έρθουν και τα ματς που μπορεί οι πράσινοι να ζοριστούν πολύ, να μπλοκάρουν σε μία κλειστή άμυνα. Και τότε ο Ουναϊ δεδομένα θα φανεί πόσο λείπει, αφού με μία ενέργεια ή ένα καλό σουτ, στοιχείο που έχει στο παιχνίδι του, μπορεί να τη διασπάσει.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, οι παίκτες του Νίστρουπ υπηρετούν πιστά το πλάνο τους, με τον καθένα να έχει τον ρόλο του. Σημαντικό φυσικά και το γεγονός ότι οι υπόλοιποι στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, πρέπει να βγουν μπροστά και το έχουν ήδη κάνει με τους Κάνγκουα, Λούζα, Ταμπόρδα, να είναι κομβικοί στα ματς που δεν ήταν παρών ο μεγάλος σταρ της ομάδας.