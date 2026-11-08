Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (8/11) ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ για τη Superleague.

Ένα ακόμη ντέρμπι στη φετινή σεζόν της Superleague απέχει μόλις λίγες ώρες, καθώς απόψε (8/11, Live στο Gazzetta) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κάνουν το 2/2 (σε ντέρμπι) στο «Γ. Καραϊσκάκης», έχοντας στο πλευρό τον κόσμο τους, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά θα ψάξει ένα μεγάλο διπλό που θα τον διατηρήσει σε -σχετικά- μικρή απόσταση από την κορυφή.

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1 League.