Κυριακίδης: «Η εμφάνιση με τη Ρεάλ μας δίνει ώθηση, τα λόγια του Μουρίνιο αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της ΑΕΚ»

Ο Ηλίας Κυριακίδης, βοηθός του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, αναφέρθηκε στη μεγάλη εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια των υποχρεώσεων της ομάδας κόντρα στον Λεβαδειακό.

Στη Magenta TV ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια μίλησε ο Ηλίας Κυριακίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως η εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ δίνει αυτοπεποίθηση στους κιτρινόμαυρους, ενώ τα πολύ καλά λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο δείχνουν τη δυναμική της ομάδας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ηλίας Κυριακίδης στη Magenta TV:

Τι συναισθήματα σας άφησε η εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης;

«Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος όταν υπάρχει ήττα, όταν αγωνιζόμαστε. Αλλά είναι πολύ μαγική η λέξη «αξιολόγηση». Πρέπει να αξιολογείς τη νίκη και την ήττα, πώς φτάνεις εκεί. Είναι ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα πως για εμάς τα παιχνίδια των παρελθόντων ετών απέναντι στη Ρεάλ δεν ήταν βάρος, ήταν οδηγός. Ήμασταν αντάξιοι της περίστασης και της πρωτοκλασάτης ενδεκάδας που παρατάχθηκε από την πλευρά της Ρεάλ. Τα λόγια του κυρίου Μουρίνιο και του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ, του Μπέλιγχαμ, αντικατοπτρίζουν τη δυναμική που είχε η ομάδα. Ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά, ανταποκριθήκαμε πλήρως και ότι εμείς δυσκολέψαμε τη Ρεάλ και όχι πως αυτή είχε ένα κακό παιχνίδι. Υπάρχουν πολλές μικρές στιγμές. Νομίζω ήταν για όλους μας κάτι ανατριχιαστικό όταν σταμάτησε από τα μεγάφωνα η φωνή-σύμβολο του Μίμη Παπαϊωάννου και ακούστηκε ο φυσικός ήχος της συνέχειας του συνθήματος από τον κόσμο μας. Εκεί νομίζω σείστηκε το γήπεδο. Και όλα αυτά κυριολεκτικά περνάνε στην ιστορία, περνάνε με καλό τρόπο στην ιστορία της ομάδας. Και τώρα αφοσιωνόμαστε στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό».

Σας γεμίζει αυτοπεποίθηση αυτή η εμφάνιση;

«Ναι, σίγουρα. Είναι από τις περιπτώσεις που σου δίνει ώθηση να μειωθεί η σωματική κούραση, ακριβώς γιατί πνευματικά και ψυχολογικά νιώθεις καλά. Νιώθεις σίγουρος, υπενθυμίζεις στον εαυτό σου ότι είσαι σε καλό δρόμο και είναι μόνο θετικό. Άλλωστε, όταν είσαι στενοχωρημένος για το ότι δεν πήρες έναν βαθμό ή τρεις βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα με παγκόσμια εμβέλεια, αυτό μπορεί να συνεχίσει να σε οδηγεί στον σωστό δρόμο».

Πόσο δύσκολη είναι η σωματική και πνευματική μετάβαση από το Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα;

«Κάθε παιχνίδι στο οποίο καλύπτεις πολλά χιλιόμετρα, εμφανίζεις πάρα πολλή ένταση, προφανώς απορροφά ενέργεια. Να γνωρίζετε όμως ότι κανένας ποδοσφαιριστής σε πολύ υψηλό επίπεδο, όταν ξεκινάει το επόμενο παιχνίδι, δεν έχει το μυαλό του σε κάποιο προηγούμενο ή σε κάποιο επόμενο. Είναι τελείως αφοσιωμένος σε αυτό, γιατί, ξέρετε, πέρα από το μυαλό για τη λήψη αποφάσεων, υπάρχουν πολλές σωματικές επαφές. Οπότε εκείνη την ώρα και αυτό σε βοηθάει, σε ωθεί να αφοσιωθείς στο παιχνίδι στο οποίο αγωνίζεσαι».

Τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε τον Λεβαδειακό;

«Αρχικά, να πούμε πως η άποψή μας είναι ότι δεν αντικατοπτρίζει ο πίνακας με τη βαθμολογία την προσπάθεια που κάνει ο Λεβαδειακός από την περίοδο που ξεκίνησε την προετοιμασία μέχρι και τώρα. Εμείς πιστεύουμε πως είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, είναι μια καλή ομάδα, αξίζει τον σεβασμό μας, τη συγκέντρωσή μας. Και ούτε ο τρόπος με τον οποίο έχει σκοράρει ή δεν έχει σκοράρει αντικατοπτρίζει αυτό που προσπαθεί να κάνει στο γήπεδο».