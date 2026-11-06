Ολυμπιακός: Ποιον να πρωτοβάλει δίπλα στον Φρόιλερ με τον ΠΑΟΚ;

Ο Αλέξης Βιρβίλης εξηγεί στο blog του στο gazzetta.gr, για ποιο λόγο ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ «ταλαιπωρείται» για τον παρτενέρ του Ρέμο Φρόιλερ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Ο Σαντιάγο Έσε, μετά την εξαιρετική παρουσία του στη Μασσαλία απέναντι στη Μαρσέιγ, κατάφερε να επηρεάσει σχεδόν κάθε πτυχή του παιχνιδιού του Ολυμπιακού και στην αναμέτρηση με τη Ρεν. Ο Αργεντινός μέσος ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς στη Βρετάνη και η στατιστική του αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο την πολυδιάστατη δουλειά που έκανε σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών.

Αρχικά, αξίζει να σταθεί κανείς στην ανασταλτική του παρουσία. Ο Έσε ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 5 τάκλιν, τα περισσότερα από οποιονδήποτε συμπαίκτη του, κερδίζοντας 3 από αυτά. Παράλληλα, επικράτησε σε 9 από τις 15 μονομαχίες στις οποίες συμμετείχε, δείγμα της έντασης με την οποία αγωνίστηκε και τον δυναμισμό που επέδειξε. Ήταν ο πιο αποτελεσματικός χαφ του Ολυμπιακού. Σε ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι σε μια ιδιαίτερα αθλητική γαλλική ομάδα, αυτά τα στοιχεία αποκτούν ξεχωριστή σημασία.

Ο Αργεντινός, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα ανασταλτικά καθήκοντα. Συμμετείχε ενεργά στην κυκλοφορία, ολοκληρώνοντας 59 επιτυχημένες μεταβιβάσεις σε 68 προσπάθειες, με ποσοστό ακρίβειας 86,8%. Κέρδισε 5 φάουλ, είχε 2 πάσες-κλειδιά και βοήθησε τον Ολυμπιακό να διατηρήσει την ισορροπία του τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην αντιμετώπιση των επιθέσεων της Ρεν.

Το ερώτημα, όμως, είναι το εξής: ποιος θα παίξει δίπλα στον Φρόιλερ;

Και εδώ ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχει έναν ευχάριστο πονοκέφαλο ενόψει του ματς με τον ΠΑΟΚ. Ο Ελβετός μέσος δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στη Ρεν, κάτι που ασφαλώς δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ο Βάσκος τεχνικός φαίνεται πως τον έχει στο μυαλό του για το αρχικό σχήμα απέναντι στους Θεσσαλονικείς, θέλοντας να αξιοποιήσει τη φρεσκάδα του σε ένα παιχνίδι με πολύ υψηλές απαιτήσεις στον χώρο του κέντρου. Και κυρίως την εμπειρία του, την ποιότητά του και την προσωπικότητά του.

Από εκεί και πέρα, οι υποψήφιοι για την άλλη θέση είναι δύο και ο καθένας έχει τα δικά του επιχειρήματα. Ο Σαντιάγκο Έσε προέρχεται από εξαιρετικές ευρωπαϊκές εμφανίσεις και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει ανασταλτική ασφάλεια, ένταση, κλεψίματα και σωστή πρώτη πάσα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δύσκολα βγαίνει από τις σκέψεις του προπονητή, ειδικά όταν απέναντί του βρίσκεται μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, η οποία θέλει να έχει τον έλεγχο και να δημιουργεί καταστάσεις μέσα από τον άξονα.

Υπάρχει, όμως, και ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός έτρεξε περισσότερα από 12 χιλιόμετρα στη Γαλλία, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα απαιτητική εμφάνιση σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και έντασης. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Έσε, μπορεί να δώσει περισσότερη κίνηση στον χώρο, να πατήσει σε υψηλότερα μέτρα και να προσφέρει επιθετικές λύσεις με τις προωθήσεις του. Ο Αλγκουαθίλ έχει ήδη δοκιμάσει να τον χρησιμοποιήσει και σε πιο προωθημένο ρόλο, επομένως γνωρίζει ότι διαθέτει ευελιξία.

Δεν είναι συνηθισμένο να έχεις τόσο πολλές και αξιόπιστες επιλογές για δύο θέσεις. Ο Έσε βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ο Πουέρτα έρχεται από ένα παιχνίδι στο οποίο κατέθεσε τεράστια αποθέματα ενέργειας και έλεγε μετά το ματς ότι δεν αισθάνεται το παραμικρό ίχνος κούρασης, ενώ ο Φρόιλερ έχει διατηρηθεί φρέσκος ακριβώς ενόψει ΠΑΟΚ. Ο Αλγουαθίλ καλείται να επιλέξει τον συνδυασμό που θα εξυπηρετήσει καλύτερα το αγωνιστικό του σχέδιο απέναντι σε μία ομάδα που θα επιδιώξει να βάλει δύσκολα στους χαφ των Πειραιωτών.

Και αν μη τι άλλο, το γεγονός ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού έχει τέτοιον ευχάριστο πονοκέφαλο στον νευραλγικό χώρο του κέντρου αποτελεί ένα καλό σημάδι για το βάθος και τις δυνατότητες του ρόστερ του. Είναι τρεις παίκτες πρώτης γραμμής και μέχρι στιγμής ο Αλγκουαθίλ τους διαχειρίζεται μια χαρά. Το ερώτημα όμως είναι ποιος θα παίξει δίπλα στον Φρόιλερ στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Και το λέμε αυτό, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι ο Ελβετός θα απουσιάσει από το συγκεκριμένο ματς.