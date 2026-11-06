Ο Παναθηναϊκός προχωράει σε νέα αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου του ΟΑΚΑ βάζοντας υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα με απόφαση του ιδιοκτήτη του, Γιάννη Αλαφούζου.

Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να προβεί σε ακόμη μία κίνηση, που θα βοηθήσει τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους ποδοσφαιριστές του, αφού με απόφαση του ισχυρού του άνδρα, Γιάννη Αλαφούζου θα προχωρήσει σε ακόμη μία αναβάθμιση στο ΟΑΚΑ.

Αυτή θα αφορά τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, στον οποίο αναμένεται να εγκατασταθεί νέο υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα, με τα έξοδα να καλύπτονται εξ' ολοκλήρου από την πράσινη ΠΑΕ.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα με την ευκαιρία που δίνεται από τη διακοπή που έρχεται και το γεγονός πως το «τριφύλλι» την Κυριακή (08/11) παίζει εκτός έδρας με τον Ηρακλή. Αυτές θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένη εταιρεάι του εξωτερικού.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη έπειτα από αξιολόγηση της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους και εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τη FIFA και την UEFA.

Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη φέρει εις πέρας την πλήρη αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν από τις τρεις μεγάλες συναυλίες στο ΟΑΚΑ, προχωρώντας σε εργασίες αποκατάστασης του υποστρώματος και στην τοποθέτηση νέου φυσικού χλοοτάπητα από την Ολλανδία.

Παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, κατέστη δυνατή η διεξαγωγή πέντε αγώνων στο ΟΑΚΑ.

Η νέα παρέμβαση αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της σταθερότητας του αγωνιστικού χώρου, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του προγράμματος του Παναθηναϊκού σε τρεις διοργανώσεις, διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές.