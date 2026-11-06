Δεν μπόρεσε να μπει ούτε σήμερα στο full πρόγραμμα ο Λουσέ και μένει εκτός πλάνων για το έδρας ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ραντεβού στο Φάληρο μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τον ΠΑΟΚ να δουλεύει εντατικά στις λεπτομέρειες που κρίνουν τα ντέρμπι. Η προετοιμασία του Δικεφάλου για την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό συνεχίστηκε το πρωί της Παρασκευής στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με το βάρος να πέφτει ξεκάθαρα στον τομέα των στατικών φάσεων.



Στο αγωνιστικό μέτωπο ξεκαθάρισε μάλλον οριστικά το τοπίο γύρω από τον Λουσέ. Ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε ούτε σήμερα να βγάλει ολόκληρο το πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα, περιοριζόμενος σε ένα μέρος του. Από τη στιγμή που απέτυχε να μπει στο κανονικό πρόγραμμα μόλις 48 ώρες πριν από τη σέντρα, οι πιθανότητες του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ελαχιστοποιούνται, στερώντας από τον Αλέσιο Λίσι μια επιπλέον λύση.

Τα υπόλοιπα προβλήματα παραμένουν ως έχουν στο ιατρικό δελτίο. Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε για μία ακόμη ημέρα σε θεραπεία, ακολουθώντας το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Η προετοιμασία των ασπρόμαυρων ολοκληρώνεται το πρωί του Σαββάτου με προπόνηση στις 10:00 στη Νέα Μεσημβρία. Αμέσως μετά, η αποστολή του ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση τσάρτερ για την Αθήνα.