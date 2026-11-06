Αρνητικά ήταν τελική η εισήγηση της αστυνομίας για την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Παναθηναϊκού στο Καυτανζόγλειο για το ματς με τον Ηρακλή. Τα αίτια της απόφασης αυτής.

Χωρίς τον κόσμο του θα πάει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη και το «Καυτανζόγλειο» για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή την Κυριακή (08/11-17:30) για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού η εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ. για την οργανωμένη μετακίνησή του ήταν αρνητική.

Τόσο οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων όσο και τα ίδια τα κλαμπ είχαν συμφωνήσει να υπάρξει μετακίνηση φιλάθλων και στα δύο μεταξύ τους ματς, κι έτσι οι «πράσινοι» είχαν ζητήσει 1.000-1.500 εισιτήρια, όμως η απόφαση των Αρχών δεν ήταν στο ίδιο μήκος κύματος.

Το σκεπτικό πίσω απ' αυτή έχει να κάνει με την προβληματική κατάσταση του γηπέδου, την έλλειψη υποδομών, το πάρκινγκ και ως εκ τούτου αυτό δεν αναμένεται να ισχύσει μόνο για τη συγκεκριμένη περίσταση, αλλά για όλα τα εντός έδρας ματς του Ηρακλή.