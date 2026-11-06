Φέιο: «Να κάνουμε περήφανη την Τρίπολη και τον Αστέρα, να δημιουργήσουμε ομάδα που θα εμπνέει σαν τον Κολοκοτρώνη»

Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου του Αστέρα AKTOR, Σάββας Τσαμπούρης, παρουσίασε τον Γκονσάλο Φέιο δύο μέρες πριν το ντεμπούτο του στην κιτρινομπλέ πάγκο.

Δυο μέρες πριν το ντεμπούτο του στον πάγκο του Αστέρα AKTOR, στον εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα, ο Γκονσάλο Φέιο παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου και μίλησε για το λόγο που επέλεξε να μετακομίσει στην Τρίπολη αλλά και τη φιλοσοφαία που θέλει να περάσει στην ομάδα.

Τον νέο τεχνικό των Αρκάδων παρουσίασε ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου των Κιτρινομπλέ, Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος αναφέρθηκε στο λόγο της επιλογής του Πορτογάλου.

Τσαμπούρης: «Διακρίναμε στον Φέιο ισχυρή προσωπικότητα, μεγάλο πάθος και κίνητρο»

Σας ευχαριστώ που έχετε έρθει να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Για τον κύριο Γκονσάλο γνωρίζετε ήδη το βιογραφικό του, οπότε δεν χρειάζεται να πω πολλά. Θα ήθελα να τον καλωσορίσω στην ομάδα μας.

Στον κύριο Γκονσάλο διακρίνουμε μια ισχυρή προσωπικότητα, με μεγάλο πάθος και κίνητρο για τη δουλειά, καθώς και έμφαση στη λεπτομέρεια.

Στο ραντεβού μας ήρθε διαβασμένος για την πόλη, την ομάδα και την κοινωνία. Είναι ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί στο αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και, συνεπώς, ταιριάζει απόλυτα στη φιλοσοφία μας, με την προώθηση παικτών από την Ακαδημία και τη Β' ομάδα.

Του εύχομαι να έχει μια καλή χρονιά και όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας.

Η συνέντευξη Τύπου του Φέιο

«Αρχικά, θέλω να αναφερθώ στους πιο σημαντικούς ανθρώπους στο ποδόσφαιρο, που είναι οι παίκτες.

Όπως γνωρίζετε, δουλεύουμε τις τελευταίες δύο ημέρες και σήμερα είναι η τρίτη. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι γνώριζα πως αυτή η ομάδα διαθέτει ποιότητα. Πίστευα σε αυτή την ομάδα πριν ακόμη έρθω, μέσα από τις συζητήσεις που είχα με τον διευθυντή ποδοσφαίρου, και μετά από αυτές τις πρώτες ημέρες πιστεύω σε αυτήν ακόμη περισσότερο.

Πλέον, πέρα από το ότι γνωρίζω καλύτερα τους παίκτες, αρχίζω να γνωρίζω και τους ανθρώπους. Πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εξελίξουμε μια ομάδα που θα κάνει περήφανη την πόλη και ολόκληρη την περιοχή.

Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ήθελα να πω. Πιστεύω ακόμη περισσότερο σε αυτή την ομάδα. Αυτό που θέλουμε είναι να χτίσουμε κάτι μέρα με τη μέρα και να κάνουμε την πόλη περήφανη για τον Αστέρα».

Τι σας έκανε να επιλέξετε το πρότζεκτ του Αστέρα;

«Είναι απλό. Oι άνθρωποι που δουλεύουμε σε τεχνικά επιτελεία διαλέγουμε ομάδες που ταιριάζουν στη φιλοσοφία μας και στις φιλοδοξίες μας. Είχαμε μεγάλες συζητήσεις με τον διευθυντή ποδοσφαίρου και τη διοίκηση και συμφωνήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο, τη μεθοδολογία μας και το πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Θέλουμε να βελτιώσουμε την ομάδα, να εξελίξουμε τους παίκτες ξεχωριστά και να προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε τον σύλλογο σε ένα υψηλότερο επίπεδο.

Πιστεύω σε αυτούς τους παίκτες και θεωρώ ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το σημαντικότερο στοιχείο για την επιλογή μου. Ήρθα εδώ επειδή πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το γκρουπ παικτών».

Ποια είναι η φιλοσοφία σας για το ποδόσφαιρο;

«Είναι απλό. Αυτός ο σύλλογος έχει στο έμβλημά του τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον ηγέτη της αντίστασης στην Αρκαδία και έναν από τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι αυτής της περιοχής ήταν γνωστοί για την αντίστασή τους, για τον χαρακτήρα τους και για τη δύναμή τους.

Στη συνέχεια, από αυτή την περιοχή αναπτύχθηκαν σημαντικά στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και των τεχνών. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη μεταφορά για να εξηγήσω με πολύ απλό τρόπο τι ομάδα θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θέλουμε να είμαστε ακριβώς έτσι. Θέλουμε μια ομάδα επιθετική, δυνατή, με χαρακτήρα και ένταση όταν δεν έχει την μπάλα. Παράλληλα, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα εμπνέει τους ανθρώπους όταν την παρακολουθούν.

Θέλουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο στο οποίο οι παίκτες θα μπορούν να παρουσιάζουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και οι φίλαθλοι θα μπορούν να διασκεδάζουν και να απολαμβάνουν αυτό που βλέπουν. Θέλουμε να είμαστε γενναίοι στο ποδόσφαιρό μας, τόσο όταν έχουμε την μπάλα όσο και όταν δεν την έχουμε. Και θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Να ανταγωνιζόμαστε σε κάθε παιχνίδι, απέναντι σε κάθε αντίπαλο».

Γνωρίζατε πράγματα για τον Αστέρα πριν παρουσιαστεί η ευκαιρία να αναλάβετε την ομάδα;

«Είμαι λάτρης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπως και πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Θυμάμαι την παρουσία του Αστέρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη σεζόν 2014-15 και κυρίως την πορεία του την περίοδο 2015-16, όταν αντιμετώπισε σημαντικές ομάδες, όπως η Τότεναμ, η Μπεσίκτας, η Σάλκε και η Σπάρτα Πράγας.

Όταν ένας σύλλογος εκπροσωπεί τη χώρα του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η αναγνωρισιμότητά του μεγαλώνει. Γι' αυτό και γνώριζα τον Αστέρα.

Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, βέβαια, έχω μάθει ακόμη περισσότερα για τον σύλλογο. Γνωρίζω ότι πρόκειται για έναν πολύ σοβαρό οργανισμό και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμένα.

Είναι ένας σύλλογος με φιλοδοξίες, που έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη και έχει αναδείξει σημαντικά ονόματα του ποδοσφαίρου. Όλα αυτά αποτέλεσαν πολύ σημαντικά στοιχεία για την απόφασή μου».

Ποιο είναι το στοιχείο που ξεχωρίσατε από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας σας στον Αστέρα;

«Το σημαντικότερο από όλα είναι οι άνθρωποι. Οι σύλλογοι μπορούν να εξελιχθούν σε οργανισμούς, αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Είναι εκείνοι που αποφασίζουν αν ένα πρότζεκτ θα οδηγήσει στην επιτυχία και την ανάπτυξη ή όχι.

Αν πρέπει να ξεχωρίσω κάτι ως ιδιαίτερα σημαντικό και θετικό, αυτό είναι οι άνθρωποι. Οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, οι άνθρωποι που εργάζονται στον σύλλογο, οι υποστηρικτές και όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Αυτοί είναι που κάνουν τη διαφορά».

Ο Αστέρας ξεκινά τις επίσημες υποχρεώσεις του με ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα. Πώς αντιμετωπίζετε αυτή την αναμέτρηση;

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αγαπούν τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δημιουργεί συναισθήματα και συνδέει τους ανθρώπους με την πόλη τους, την κοινότητά τους και την ομάδα τους.

Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που έχω την ευκαιρία να ξεκινήσω με ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι κάτι ιδιαίτερο και τέτοιες αναμετρήσεις είναι αυτές που κάνουν το ποδόσφαιρο ξεχωριστό».