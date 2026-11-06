Gazzetta Magazino Post Game: Η ιστορία του Κολιτσιδάκη μετά το διπλό στο Άμστερνταμ και ο αποσβολωμένος Φαν Χάαλ
Στη χθεσινή (06/11) εκπομπή του Gazetta Magazino Post Game βρέθηκε μαζί με τους Αντώνη Πετρόπουλο, Αντώνη Νικοπολίδη και Γιάννη Γκούμα, ο Θανάσης Κολιτσιδάκης για να σχολιάσουν τις νίκες του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ σε Conference και Europa League αντίστοιχα.
Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του τριφυλλιού θυμήθηκε επίσης και ενδιαφέρουσες ιστορίες από την καριέρα του ως παίκτης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε με τον προπονητή του Άγιαξ, Λουίς Φαν Χάαλ, μετά το σπουδαίο «διπλό» των Πρασίνων επί του Αίαντα στο Άμστερνταμ το 1996, το οποίο ήρθε χάρη στο περίφημο γκολ του Βαζέχα στο 87'.
Ο άλλοτε διεθνής αμυντικός αποκάλυψε πως μετά τη νίκη της ομάδας του, προσέγγισε τον πάγκο του Ολλανδού τεχνικόυ και του ζήτησε, χαριτολογώντας, να σκίσει τα χαρτιά που κρατούσε στα χέρια του, φωνάζοντας του χαρακτηριστικά: «Σκίσε τα, σκίσε τα».
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