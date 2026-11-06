Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως την ημέρα που θα διεξαχθεί το 1ο Open Talent Day της ακαδημίας του.

Μία πολύ σημαντική κοντοζυγώνει για την ακαδημία του Παναθηναϊκού, αφού το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η ακαδημία του θα διοργανώσει το 1ο Open Talent Day στο Κρυονέρι Αττικής.

Τα δοκιμαστικά αυτά θα είναι για παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και δεν ανήκουν ήδη στις σχολές των «πράσινων». Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή (13/11).

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη διοργάνωση του 1ου OPEN TALENT DAY, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Σχολής του Παναθηναϊκού στο Κρυονέρι Αττικής.

Τοποθεσία διεξαγωγής: Εγκαταστάσεις Σχολής Παναθηναϊκού – Κρυονέρι Αττικής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νεαροί ποδοσφαιριστές, συμπεριλαμβανομένων των τερματοφυλάκων, που έχουν γεννηθεί τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και δεν ανήκουν σε σχολές του δικτύου Panathinaikos FC Academies. Στόχος της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση των συμμετεχόντων από τους προπονητές της Κεντρικής Ακαδημίας του Παναθηναϊκού, με προοπτική την ένταξη όσων επιλεγούν σε αυτήν.

Το 1ο OPEN TALENT DAY θα αποτελέσει παράλληλα μια γιορτή του ποδοσφαίρου για τους μικρούς συμμετέχοντες, με πλούσια αγωνιστική δραστηριότητα, ειδικά σχεδιασμένη από τους προπονητές της Κεντρικής Ακαδημίας, διαγωνισμούς και δώρα.

Διαδικασία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής εδώ, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της γραμματείας της Ακαδημίας: [email protected].

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα θα γίνουν δεκτές. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Κρυονέρι, με την κατάλληλη αθλητική περιβολή, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα – Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

Ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2017 και το 2018

Ώρα συγκέντρωσης: 09:30

Ώρα έναρξης: 10:30

Ώρα ολοκλήρωσης: 12:15

Ποδοσφαιριστές γεννημένοι το 2015 και το 2016

Ώρα συγκέντρωσης: 11:30

Ώρα έναρξης: 12:30

Ώρα ολοκλήρωσης: 14:15

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τη συμμετοχή στο 1ο OPEN TALENT DAY, οι νεαροί ποδοσφαιριστές θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά την προσέλευσή τους στις εγκαταστάσεις:

Ιατρική γνωμάτευση από καρδιολόγο, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Ιουλίου 2026 και έπειτα, η οποία να πιστοποιεί ότι ο ποδοσφαιριστής μπορεί να συμμετέχει σε προπονήσεις ποδοσφαίρου, ή αντίγραφο ενεργής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Κάρτας Υγείας Αθλητή της ΕΠΟ. Γραπτή άδεια των νόμιμων κηδεμόνων, σε περίπτωση που ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν συνοδεύεται από αυτούς, με την οποία θα επιτρέπεται η συμμετοχή του στο 1ο OPEN TALENT DAY της Ακαδημίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ακαδημία του Παναθηναϊκού καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 15:00, στο τηλέφωνο 6972747268.