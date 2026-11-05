Άρης: Ο Γρηγορίου κλειδώνει το σχέδιο για τον Παναιτωλικό

Οι Ράτσιτς και Μπρούμα έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και ο Γρηγορίου δοκιμάζει το πλάνο του για Παναιτωλικό.

Η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (7/11 -19:30) μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να έχει πλέον πιο καθαρή εικόνα για τις επιλογές του και το σχέδιο που ετοιμάζει.

Ούρος Ράτσιτς και Μπρούμα προπονούνται κανονικά από την Τετάρτη (4/11) και αποτελούν δύο σημαντικές επιστροφές για τον Έλληνα τεχνικό, ειδικά μετά το παιχνίδι στη Λιβαδειά όπου οι απουσίες τους φάνηκαν έντονα στη συνολική λειτουργία της ομάδας.

Αντίθετα, ο Μπόσκο Σούταλο δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, καθώς θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών. Η απουσία του φέρνει αναγκαστικά αλλαγή στο κέντρο της άμυνας και αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία πάνω στα οποία δουλεύει ο Γρηγορίου τις τελευταίες ημέρες, με τη μετατόπιση του Γένσεν να είναι η επιλογή που έχεις τις περισσότερες πιθανότητες.

Η προπόνησηστο «Κλεάνθης Βικελίδης» είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της αφιερώθηκε στην τακτική και έδωσε τα πρώτα ουσιαστικά δείγματα για το πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα ο προπονητής του Άρη.

Το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία μετά τη βαριά ήττα στη Βοιωτία, καθώς το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι τρεις βαθμοί αλλά και η αντίδραση σε επίπεδο εικόνας, έντασης και νοοτροπίας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Στο Κλεάνθης Βικελίδης προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό (07/11, 19:30), στο πλαίσιο της 10ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, επιθετικά τελειώματα, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής με αγωνιστικό παιχνίδι.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα στις προπονητικές εγκαταστάσεις ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για τον σαββατιάτικο αγώνα.»