Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και μένει εκτός από έξι ως οκτώ εβδομάδες.

Με τον νέο χρόνο ή στην καλύτερη περίπτωση στα τέλη Δεκέμβρη θα είναι ξανά διαθέσιμος ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάταγμα κόπωσης στην κνήμη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ, ο τραυματισμός αυτός θα τον αφήσει εκτός για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα καθώς υπολογίζεται ότι θα λείψει για έξι ως οκτώ εβδομάδες.

Έτσι ο 30χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος δεν αποτελεί ως τώρα βασική επιλογή στα πλάνα του Νίκολιτς, αλλά συνεισφέρει στο βασικό ροτέισον, θα είναι ξανά διαθέσιμος ουσιαστικά από τις αρχές του 2027.

Το κάταγμα κόπωσης της κνήμης πρόκειται για ρωγμή στο οστό της κνήμης που δημιουργείται από επαναλαμβανόμενη καταπόνηση και υπερβολική χρήση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος ξαφνικός τραυματισμός.

Ο Ζούμπκοφ μετράει 14 συμμετοχές από το ξεκίνημα της σεζόν με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας δύο γκολ και μία ασίστ.