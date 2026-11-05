Η ΠΑΕ τακτοποίησε και τις τρεις οικονομικές εκκρεμότητες που είχαν οδηγήσει στα μεταγραφικά ban, κλείνοντας ένα σημαντικό μέτωπο πριν τη χειμερινή αγορά.

Ο Άρης έκλεισε ένα σημαντικό μέτωπο ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, καθώς η ΠΑΕ προχώρησε στην τακτοποίηση και των τριών οικονομικών εκκρεμοτήτων που είχαν οδηγήσει στην επιβολή ban από τη FIFA.

Οι «κιτρινόμαυροι» κατέβαλαν τα απαιτούμενα ποσά για όλες τις σχετικές υποθέσεις και, με αυτόν τον τρόπο, έκλεισαν συνολικά το συγκεκριμένο κεφάλαιο, απομακρύνοντας έναν βασικό περιορισμό ενόψει Ιανουαρίου.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν προκύψει τρία διαφορετικά ban, τα οποία συνδέονταν με οικονομικές υποχρεώσεις από προηγούμενες συνεργασίες, σε προπονητές, συνεργάτες και εκπροσώπους παικτών.

Από την πλευρά της ΠΑΕ υπήρχε εξαρχής η πρόθεση να διευθετηθούν εγκαίρως όλες οι εκκρεμότητες, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας. Αυτό πλέον έγινε πράξη.

Με την τακτοποίηση και των τριών υποθέσεων, ο Άρης μπορεί να στρέψει την προσοχή του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο χωρίς το συγκεκριμένο βάρος να βρίσκεται πάνω από τον σχεδιασμό.

Αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που υπάρχουν ήδη θέσεις στις οποίες έχει διαπιστωθεί ανάγκη ενίσχυσης, με το κέντρο της άμυνας να βρίσκεται ψηλά στη σχετική συζήτηση. Η ουσία είναι ότι ένα σημαντικό διοικητικό και οικονομικό μέτωπο έκλεισε και ο Άρης μπορεί πλέον να προχωρήσει στον προγραμματισμό του Ιανουαρίου χωρίς τις συγκεκριμένες εκκρεμότητες.

