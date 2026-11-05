Ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας, βρέθηκε εκ νέου στον Βοτανικό κι επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει να παίρνει μορφή και φαίνεται ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ολοκλήρωση του έργου, ώστε η ομάδα να μπει στο δικό της γήπεδο από τη νέα σεζόν.

Ο Χάρης Δούκας πολύ συχνά επισκέπτεται τον Βοτανικό και βλέπει το πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο στάδιο αναρτώντας και σχετικά βίντεο στα προσωπικά του social media.

Ο Δήμαρχος Αθηνών αυτή τη φορά μπήκε στα υπό κατασκευή αποδυτήρια, στην αίθουσα Τύπου, αλλά και στις κερκίδες όπου θα βρίσκεται η Θύρα 13, ενώ παρακολούθησε και τη διαδικασία κατασκευής του στεγάστρου. Τέλος, βρέθηκε και στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Δείτε το σχετικό βίντεο που ανήρτησε