Βοτανικός: Νέα αυτοψία του Χάρη Δούκα στο υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού
Το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει να παίρνει μορφή και φαίνεται ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ολοκλήρωση του έργου, ώστε η ομάδα να μπει στο δικό της γήπεδο από τη νέα σεζόν.
Ο Χάρης Δούκας πολύ συχνά επισκέπτεται τον Βοτανικό και βλέπει το πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο στάδιο αναρτώντας και σχετικά βίντεο στα προσωπικά του social media.
Ο Δήμαρχος Αθηνών αυτή τη φορά μπήκε στα υπό κατασκευή αποδυτήρια, στην αίθουσα Τύπου, αλλά και στις κερκίδες όπου θα βρίσκεται η Θύρα 13, ενώ παρακολούθησε και τη διαδικασία κατασκευής του στεγάστρου. Τέλος, βρέθηκε και στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.
Δείτε το σχετικό βίντεο που ανήρτησε
Νέα αυτοψία στον Βοτανικό! ⚽☘️ Μπήκαμε στα έγκατα του γηπέδου, είδαμε τα αποδυτήρια, τη Θύρα 13, δοκιμάσαμε τα νέα καθίσματα, είδαμε τον Ερασιτέχνη καθώς και τα δύσκολα τεχνικά σημεία του στεγάστρου. Το έργο τρέχει! Το ίδιο κι εμείς! https://t.co/8sgngmCHtN— Haris Doukas (@h_doukas) November 5, 2026
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