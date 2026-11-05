Μονεμβασιώτης: «Μπαίνουν πολλοί τζαμπατζήδες δύο - δύο, ο Ματσάρι είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα»

Ο διοικητικός ηγέτης του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης, σε δηλώσεις του στον ΘΗΤΑ Fm 107,1 μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βάλτερ Ματσάρι, ενώ αναφέρθηκε και σε... τζαμπατζήδες που μπαίνουν στο γήπεδο.

Στον αέρα του στον ΘΗΤΑ Fm 107,1 φιλοξενήθηκε ο διοικητικός ηγέτης του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης. Ο ισχυρός άνδρας του Γηραιού μίλησε μεταξύ άλλων για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας του, για τον Βάλτερ Ματσάρι και για τα διαρκείας της ομάδας, αφήνοντας αιχμές για... τζαμπατζήδες που μπαίνουν 2-2 στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Μονεμβασιώτη

Για τη μέχρι τώρα, πορεία της ομάδας:

«Η πορεία του Ηρακλή και της Καλαμάτας, των δυο ομάδων που ανέβηκαν από τη δεύτερη κατηγορία, μπορεί να θεωρηθούν έκπληξη, γιατί δημιουργήθηκαν καλές ομάδες και μπορώ να πω ότι ο Ηρακλής είναι εντός στόχων. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη 6-7 βαθμούς, που χάσαμε από κακές διαιτησίες, αλλά οι 10 βαθμοί δείχνουν ότι η ομάδα πάει να κερδίσει το στοίχημα, αν και είναι νωρίς, για να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία. Εμείς μπορούσαμε να κερδίσουμε και στο πρόσφατο παιχνίδι με την Καλαμάτα, αλλά χάσαμε δικούς μας βαθμούς, σε προηγούμενα παιχνίδια, πολύ πριν την Καλαμάτα».

Για την παρουσία του κόσμου και τα διαρκείας:

«Ο κόσμος του Ηρακλή, όσο πάει και γυρίζει κοντά στην ομάδα, το βλέπουμε αυτό και φέτος πουλήσαμε 3.200 εισιτήρια διαρκείας, αριθμός ικανοποιητικός, αφού είμαστε 1.200 διαρκείας από πέρυσι και μπορώ να πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά είδαμε ότι είχαμε κόσμο στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν είχαμε όμως εισιτήρια στην εκκαθάριση και είδαμε τις κάμερες, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχουν πλέον κάμερες παντού και διαπιστώσαμε ότι μπαίνουν δυο-δυο στα τουρνικέ, ενώ υπάρχουν και σεκιουριτάδες που ανοίγουν πόρτες και βάζουν τζαμπατζήδες από άλλες θύρες. Αυτό φυσικά, θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα».

Για τη σχέση με τον Ματσάρι:

«Έχουμε άψογη συνεργασία, είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα, το ξαναλέω, γιατί πήγε προετοιμασία με 6 παιδιά από την Κ19, 10 από τη Β’ κατηγορία και 6 μεταγραφές και ήμασταν πολύ αξιοπρεπείς στα φιλικά της Ιταλίας, ενώ στη συνέχεια πήραμε 14 παίκτες και είναι μια άλλη ομάδα. Αυτό που βλέπουμε βέβαια, είναι ότι κάποιοι παίκτες που αποκτήθηκαν και πληρώθηκαν αδρά, ακόμη δεν έχουν παίξει, αυτό είναι θέμα προπονητή και πιστεύω ότι θα τους δώσει την ευκαιρία να παίξουν στην ομάδα και να αποδείξουν ότι αξίζουν να προσφέρουν, γιατί έχουν διετή συμβόλαια και δεν σπάζουν εύκολα, θα πρέπει να τους πληρώσουμε εάν δεν τους βάλει, για να φύγουν και αυτό δεν το αντέχει η ομάδα. Άρα, θα πρέπει να τους δούμε και στο γήπεδο, έχω τη βεβαιότητα ότι θα τους βάλει κι αυτούς που δεν έχουν παίξει πολύ έως καθόλου, έως τώρα. Εάν φύγουν αυτοί, ο Ηρακλής θα κάνει μεταγραφές τον Ιανουάριο, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε, άρα πρέπει να παίξουν και εάν δεν μάς κάνουν, τότε να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε».

Για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών:

«Ο Ηρακλής έχει μια πρόταση να κάνει σε όλους, γιατί ενώ πιστεύουμε στην κεντρική διαχείριση, δεν θα γίνει ποτέ. Οι 4 μεγάλοι θέλουν να πάρουν τα ακριβά συμβόλαια και να δώσουν ψίχουλα στους υπόλοιπους, επομένως εμείς λέμε να τους αφήσουμε να πάρουν τα λεφτά που θέλουν και να κάνουμε μια κεντρική διαχείριση οι υπόλοιπες οκτώ – δέκα ομάδες, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Εμείς, οι μικρομεσαίοι να διαπραγματευθούμε τα τηλεοπτικά μας δικαιώματα, αυτό προτείνει ο Ηρακλής».

Για τη διαιτησία:

«Δεν θέλω να μιλάω για τη διαιτησία, δεν υπάρχει αλάθητο και ο παράγοντας όταν μιλάει για διαιτησία πρέπει να πληρώνει. Έχω να πω όμως, ότι μάς λείπουν 7 βαθμοί από τη βαθμολογία μας στο πρωτάθλημα και έχει δίκιο ο Ματσάρι που το λέει συνέχεια αυτό. Μάς ενοχλούν οι δηλώσεις του Λανουά όμως, που αναφέρει ότι είναι σωστά αυτά που αποφασίζει το VAR, ενώ και στην Ιταλία, ο Ματσάρι ήξερε πολλά για τον Βαλερί, είχα διαβάσει κι εγώ κάποια πράγματα, ενώ ο προπονητής μας λέει ότι τον κυνηγάει ο Βαλέρι, για κάποιο λόγο. Ίσως οιο ίδιοι ξέρουν καλύτερα, εγώ ξέρω ότι μάς λείπουν 7 βαθμοί. ΟΠι άνθρωποι του Ηρακλή έχουν αντιδράσει, κάναμε δυο συναντήσεις μαζί τους, αλλά άκρη δεν βρήκαμε».

Για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό:

«Είναι δύο δύσκολα παιχνίδια για εμάς, αλλά εγώ βάζω μια τετράδα και με τα δυο αμέσως επόμενα και θέλουμε να πάρουμε όσους βαθμούς ακόμη μπορούμε, γιατί ο στόχος μας πλέον είναι να μπούμε στο 5-8 της βαθμολογίας και είμαι βέβαιος ότι με σωστές επιλογές προπονητή, παικτών και τη βοήθεια του κόσμου μας, μπορούμε να το πετύχουμε».