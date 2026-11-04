Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Απάντηση» Κουβεντίδη σε Καραπαπά για τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ
Η επιλογή του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ για το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ προκάλεσε αντιδράσεις στον Πειραιά, με τον Γιώργο Κουβεντίδη να απαντά στις αιχμές του Κώστα Καραπαπά.
Η ΚΕΔ όρισε τον Ισπανό elite διαιτητή στην αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη συγκεκριμένη επιλογή.
Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα διευθύνει για τέταρτη φορά αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, έχοντας σφυρίξει άλλες τρεις φορές στο Φάληρο, με όλες τις προηγούμενες συναντήσεις να ολοκληρώνονται ισόπαλες (1-1 το 2019, 0-0 και 1-1 το 2026).
Ο Κώστας Καραπαπάς, με ανάρτησή του στα social media, άφησε αιχμές για τους ορισμούς της ΚΕΔ, υποστηρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από τις προηγούμενες διαιτησίες του Ισπανού.
H ανάρτηση:
«Στα ματς που νικά ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με αλάνθαστο διαιτητή, ο διαιτητής μένει εκτός ορισμών.
Τι δεν καταλαβαίνεις;
ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Στα ντέρμπι επιλέγεται από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ διαιτητής που έχει παράπονα σε τρία συνεχόμενα ντέρμπι με τον ίδιο διαιτητή ΜΟΝΟΝ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Τι δεν καταλαβαίνεις;»
Η αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΟΚ ήρθε μέσω του υπεύθυνου Επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργου Κουβεντίδη, ο οποίος επανέφερε στο προσκήνιο μια επίμαχη φάση από το περσινό ντέρμπι των δύο ομάδων στο Φάληρο.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη φάση κατά την οποία ο Παναγιώτης Ρέτσος έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, χωρίς να αποβληθεί από τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ.
Με την παρέμβασή του, ο Κουβεντίδης αμφισβήτησε το επιχείρημα περί διαιτητικών αδικιών εις βάρος του Ολυμπιακού στα συγκεκριμένα παιχνίδια, θέτοντας το ερώτημα αν η μη αποβολή του Ρέτσου συγκαταλέγεται στις αποφάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «ερυθρόλευκοι».
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