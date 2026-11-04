Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Απάντηση» Κουβεντίδη σε Καραπαπά για τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ

Ο ορισμός του Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ προκάλεσε την αντίδραση Καραπαπά και την αιχμηρή απάντηση Κουβεντίδη για τη φάση Ρέτσου – Γερεμέγεφ.

Η επιλογή του Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ για το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ προκάλεσε αντιδράσεις στον Πειραιά, με τον Γιώργο Κουβεντίδη να απαντά στις αιχμές του Κώστα Καραπαπά.

Η ΚΕΔ όρισε τον Ισπανό elite διαιτητή στην αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, να εκφράζει δημόσια τη δυσαρέσκειά του για τη συγκεκριμένη επιλογή.

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ θα διευθύνει για τέταρτη φορά αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, έχοντας σφυρίξει άλλες τρεις φορές στο Φάληρο, με όλες τις προηγούμενες συναντήσεις να ολοκληρώνονται ισόπαλες (1-1 το 2019, 0-0 και 1-1 το 2026).

Ο Κώστας Καραπαπάς, με ανάρτησή του στα social media, άφησε αιχμές για τους ορισμούς της ΚΕΔ, υποστηρίζοντας ότι ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από τις προηγούμενες διαιτησίες του Ισπανού.

H ανάρτηση:

«Στα ματς που νικά ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με αλάνθαστο διαιτητή, ο διαιτητής μένει εκτός ορισμών.

Τι δεν καταλαβαίνεις;

ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στα ντέρμπι επιλέγεται από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ διαιτητής που έχει παράπονα σε τρία συνεχόμενα ντέρμπι με τον ίδιο διαιτητή ΜΟΝΟΝ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Τι δεν καταλαβαίνεις;»

Η αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΟΚ ήρθε μέσω του υπεύθυνου Επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργου Κουβεντίδη, ο οποίος επανέφερε στο προσκήνιο μια επίμαχη φάση από το περσινό ντέρμπι των δύο ομάδων στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη φάση κατά την οποία ο Παναγιώτης Ρέτσος έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, σε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, χωρίς να αποβληθεί από τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Με την παρέμβασή του, ο Κουβεντίδης αμφισβήτησε το επιχείρημα περί διαιτητικών αδικιών εις βάρος του Ολυμπιακού στα συγκεκριμένα παιχνίδια, θέτοντας το ερώτημα αν η μη αποβολή του Ρέτσου συγκαταλέγεται στις αποφάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται οι «ερυθρόλευκοι».