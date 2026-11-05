Ο Άρης μπήκε στην προετοιμασία για τον Παναιτωλικό με αλλαγές στο πλάνο του Γρηγορίου, τον Γένσεν ξανά στα στόπερ και το κενό στην άμυνα να επανέρχεται.

Η επιστροφή των ποδοσφαιριστών του Άρη στο γήπεδο σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας για την αναμέτρηση του Σαββάτου (7/11) με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», έχοντας πλέον ένα μεγάλο «πρέπει» για επιστροφή στις νίκες.

Μετά το βαρύ 3-0 στη Λιβαδειά, εκείνο που ζητείται πρωτίστως είναι αντίδραση σε επίπεδο εικόνας και νοοτροπίας, σε ένα παιχνίδι όπου οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δείξουν ότι η εμφάνιση στη Βοιωτία αποτέλεσε πισωγύρισμα και όχι επιστροφή σε προβλήματα που έμοιαζαν να έχουν περιοριστεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία και τα λόγια του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το παιχνίδι, όταν έκανε λόγο για ανάγκη «αναθεώρησης κάποιων πραγμάτων». Μια διατύπωση που εύλογα ανοίγει τη συζήτηση γύρω από πρόσωπα, ρόλους και ιεραρχίες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ανατροπή όλων όσων ίσχυαν μέχρι σήμερα, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική κατανομή ευκαιριών ή ακόμη και σε περισσότερο άνοιγμα του rotation.

Σε κάθε περίπτωση, απέναντι στον Παναιτωλικό θα υπάρξει τουλάχιστον μία σημαντική αλλαγή και μάλιστα υποχρεωτική.

Ο Μπόσκο Σούταλο έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών, τις οποίες συμπλήρωσε απέναντι στον Ατρόμητο, και η απουσία του φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που συνοδεύει τον Άρη από το καλοκαίρι: τις περιορισμένες επιλογές στο κέντρο της άμυνας.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο από τη στιγμή που ο Ματάρ Τιάμ παραμένει εκτός λόγω συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών, ενώ ο Χρήστος Κάμτσης δεν δείχνει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται ψηλά στην ιεραρχία του προπονητή.

Κάπως έτσι, όλα οδηγούν ξανά στον Φρέντρικ Γένσεν. Ο Φινλανδός αναμένεται να επιστρέψει σε ρόλο κεντρικού αμυντικού σχεδόν δύο μήνες μετά την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε εκεί, στο εκτός έδρας 5-0 από την ΑΕΚ, όταν είχε αγωνιστεί ως παρτενέρ του Σούταλο.

Η συγκεκριμένη μετατόπιση έχει ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Το τελευταίο διάστημα ο Γένσεν είχε επιστρέψει στη φυσική του θέση και είχε αρχίσει να καθιερώνεται ξανά ως μία λύση για τη μεσαία γραμμή. Μετά το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής στην Allwyn Arena, ακολούθησαν επτά συμμετοχές στον άξονα, οι τρεις από αυτές ως βασικός για ολόκληρο το 90λεπτο. Τώρα, όμως, οι ανάγκες της άμυνας φαίνεται πως θα τον τραβήξουν ξανά πίσω.

Αυτή ακριβώς η συνθήκη επαναφέρει αναπόφευκτα μία συζήτηση που παραμένει ανοιχτή από το καλοκαίρι. Ο Άρης εξακολουθεί να έχει ανάγκη από μία ακόμη καθαρή λύση στο κέντρο της άμυνας, προκειμένου να μην καταφεύγει σε λύσεις ανάγκης και επιλογές ρίσκου και η προσεχής μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου μοιάζει πλέον με μία ευκαιρία για να καλυφθεί ένα κενό που δεν έκλεισε ποτέ ουσιαστικά.

Οι μέρες, λοιπόν, που ακολουθούν μέχρι το παιχνίδι του Σαββάτου αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά γιατί ίσως αρχίσει να δίνει και τις πρώτες απαντήσεις στο τι ακριβώς εννοούσε ο Γρηγορίου όταν μίλησε για «αναθεώρηση». Και ίσως οι πρώτες απαντήσεις να έρθουν μέσα από τις ίδιες τις επιλογές του.

