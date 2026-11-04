Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το χθεσινό ρεπό, με τον Τομ Λουσέ να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο γήπεδο επέστρεψαν το πρωί της Τετάρτης (4/11) οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά το χθεσινό ρεπό, με τον Τομ Λουσέ να συμμετέχει σε μέρος του κανονικού προγράμματος και να δίνει ένα θετικό μήνυμα ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η προετοιμασία του «Δικεφάλου» για την αναμέτρηση της Κυριακής (8/11, 21:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» συνεχίστηκε στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, με τον εορτάζοντα Αλέσιο Λίσι και τους συνεργάτες του να ρίχνουν το βάρος στην τακτική.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, rondo και ασκήσεις ένας εναντίον ενός, ενώ ακολούθησε δουλειά στην αμυντική και επιθετική λειτουργία. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων σε περιορισμένο χώρο.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην παρουσία του Τομ Λουσέ, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, κάνοντας ένα βήμα προς την επιστροφή του σε πλήρεις ρυθμούς. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς απομένουν τέσσερις ημέρες μέχρι το ντέρμπι στο Φάληρο.

Από την άλλη, ο Δημήτρης Πέλκας συνέχισε το πρόγραμμα θεραπείας του, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.