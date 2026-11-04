Μπακάκης σε Αθανασιάδη στο Gazzetta Magazino για την πίεση: «Στην ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσω, τώρα παίζω για να μη χάσω»

Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρέθηκε καλεσμένος στο Gazzetta Magazino και μίλησε για την απότομη αλλαγή από μία ομάδα πρωταθλητισμού σε μία που παλεύει για τη σωτηρία της.

Στη χθεσινή εκπομπή του «Gazzetta Magazino» οι Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Μιχάλης Μπακάκης υποδέχθηκαν, διαδικτυακά, τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, Γιώργο Αθανασιάδη και μίλησαν για τη φετινή πορεία του Γηραιού στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και για την περίοδο που ο Έλληνας κίπερ βρισκόταν στην ΑΕΚ.

Ο άλλοτε παίκτης της Ένωσης, ύστερα από ερώτηση του βραβευμένου, πλέον, Μπακάκη μίλησε για το πως αισθάνεται ένας παίκτης που από μία ομάδα που μετεγγράφεται από μία ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό σε μία που παλεύει για τη σωτηρία της.

«Με επηρεάζει πάρα πολύ (αυτή η αλλαγή), να σου πω, τη μέρα του αγώνα. Για παράδειγμα, το πρωί, όταν ξεκινάω και μπαίνω στο κλίμα του παιχνιδιού, έχω στο μυαλό μου να μη χάσω.

Ενώ στην ΑΕΚ είχα το μυαλό μου ότι πρέπει να κερδίσεις και αυτό με πειράζει. Αλλά καλώς ή κακώς, τι να πω; Τα χρόνια περνάνε, προσπαθώ να το απολαμβάνω και ό,τι γίνει, θα γίνει. Με επηρεάζει, με επηρεάζει. Γιατί όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα, όπως ήταν η ΑΕΚ, η πίεση είναι ότι μπαίνεις μέσα και πρέπει να κερδίσεις ό,τι και να γίνει. Δεν έχεις ούτε το Χ ούτε τίποτα. Πρέπει μόνο να κερδίσεις.

Ενώ όταν είσαι σε μια ομάδα η οποία παλεύει για τη σωτηρία, λες: “Εντάξει μωρέ, να μη χάσω σήμερα από τον Ολυμπιακό, θα παίξω με τον Ολυμπιακό, θα παίξω με τον Παναθηναϊκό, να μη χάσω”. Όταν όμως είσαι στην ΑΕΚ, φίλε, πας να κερδίσεις. Δεν έχει άλλο.

Και μετά είναι και τα άλλα παιχνίδια που παίζεις. Για παράδειγμα, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Δεν μπορεί να είσαι ήρεμος. Πρέπει να πάει το ματς 3-0 για να πεις: “Εντάξει, τώρα είμαστε καλά”.

Ενώ στην ομάδα η οποία πάει για να σωθεί, λες: “Εντάξει, παίζουμε με την ΑΕΚ, να μη χάσουμε και είμαστε καλά”. Τέλεια, χαιρόμαστε, είμαστε μια χαρά. Ή χάσαμε δύσκολα, εντάξει, πάλι καλά. Λες “πάλι καλά, χάσαμε 1-0 μέσα στην Αγιά Σοφιά”. Κάπως έτσι», αποκάλυψε ο 33χρόνος κίπερ του Γηραιού.