Αθανασιάδης στο Gazzetta Magazino για ΑΕΚ: «Κατάλαβα ότι ήμουν σε μεγάλη ομάδα, έκανα βλακείες και δέχθηκα κριτική»

Ο Γιώργος Αθανασιάδης βρέθηκε καλεσμένος στο Gazzetta Magazino και μίλησε για την περίοδο που βρισκόταν στην ΑΕΚ

Στη χθεσινή εκπομπή του «Gazzetta Magazino» οι Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Μιχάλης Μπακάκης υποδέχθηκαν, διαδικτυακά, τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, Γιώργο Αθανασιάδη και μίλησαν για τη φετινή πορεία του Γηραιού στη μεγάλη κατηγορία, αλλά και για την περίοδο που ο Έλληνας κίπερ βρισκόταν στην ΑΕΚ.

Ο άλλοτε παίκτης της Ένωσης έκανε τον απολογισμό του, σημειώνοντας πως όταν ήρθε στην ΑΕΚ κατάλαβε τι σημαίνει να παίζει κάποιος σε μεγάλη ομάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως για παράδειγμα την κριτική που μπορεί να δεχτεί κάποιος παίκτης μέτα από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση του, τονίζοντας ότι η κριτική προς εκείνον σε κάποιες περιπτώσεις ήταν «στοχευμένη».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο Gazzetta Magazino

«Κατάλαβα πώς είναι να βρίσκεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο. Γιατί όταν φεύγεις από έναν μεγάλο σύλλογο, τότε συνειδητοποιείς κάποια πράγματα. Όταν είσαι εκεί, δεν τα βλέπεις. Σε απασχολούν άλλα πράγματα. Αλλά όταν φεύγεις, τότε καταλαβαίνεις και λες: “Ρε Γιώργο, σε τι σύλλογο ήσουν; Ήσουν σε μια μεγάλη ομάδα”. Μετά το καταλαβαίνεις.

Τα περισσότερα που μου άφησε ήταν θετικά. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να κάνει κριτική. Δεν μπορώ εγώ να αλλάξω τη γνώμη του καθενός. Και δεν μιλάμε για την κριτική που μπορεί να κάνει ο κόσμος ή οποιοσδήποτε δημοσιογράφος. Μπορεί, για παράδειγμα, να πει κάτι για τον Αθανασιάδη. Το ξέρω ότι αυτό είναι μέρος της δουλειάς. Τι να κάνουμε; Συμβαίνει.

Εγώ απλά δεν γουστάρω τη στοχευμένη κριτική. Αυτή είναι που με τσαντίζει. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Δηλαδή, βρήκαμε τον Αθανασιάδη και επειδή δεν πάει καλά η ομάδα και έκανε πριν από δύο παιχνίδια μια γκέλα, πάμε και χτυπάμε εκεί. Αυτή η στοχευμένη κριτική εμένα δεν μου αρέσει.

Από εκεί και πέρα, αν βγει, κάνει μια έξοδο, κάνει την έξοδο του Μεσολογγίου και φάει η ομάδα γκολ, λογικό είναι να τα ακούσει».