Τα 41 του χρόνια συμπληρώνει σήμερα (4/11) ο Αλέσιο Λίσι και τα φετινά γενέθλια τον βρίσκουν στη Θεσσαλονίκη, σε μια περίοδο έντονης πίεσης.

Ο Αλέσιο Λίσι σβήνει σήμερα 41 κεράκια, αλλά το κλίμα γύρω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ απέχει αρκετά από εκείνο που συνόδευσε την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη το περασμένο καλοκαίρι.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ευχήθηκε στον προπονητή της για τα γενέθλιά του μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της στα social media. Ο Λίσι, γεννημένος στις 4 Νοεμβρίου 1985 στη Ρώμη, συμπληρώνει τέσσερις και πλέον μήνες στον πάγκο του «Δικεφάλου», έχοντας μπροστά του την απαιτητική εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο τελευταίος μήνας στη Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα δύσκολος για τον Ιταλό τεχνικό. Τα αποτελέσματα, οι εμφανίσεις και οι αγωνιστικές αδυναμίες του ΠΑΟΚ έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του. Παρά την όποια αμφισβήτηση, η διοίκηση εξακολουθεί να στηρίζει τον Λίσι. Η στάση της αποτυπώθηκε και στην πρόσφατη υπόθεση του Τάισον, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα του Βραζιλιάνου στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR.

Χρόνια πολλά, Κόουτς! Υγεία, δύναμη, χαμόγελα και πάντα επιτυχίες! #PAOKFamily #Lisci #Coach #Wishes #Bday https://t.co/vFyCGRH5Z1 November 4, 2026

Από τις ακαδημίες της Λεβάντε στον πάγκο του ΠΑΟΚ

Ο Λίσι ακολούθησε μια διαφορετική προπονητική διαδρομή, χωρίς να έχει προηγηθεί σημαντική καριέρα ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Λάτσιο ως γυμναστής και το 2011 μετακόμισε στην Ισπανία, όπου εργάστηκε επί μία δεκαετία στις ακαδημίες της Λεβάντε.

Τον Δεκέμβριο του 2021 ανέλαβε την πρώτη ομάδα της Λεβάντε στη La Liga, ενώ το καλοκαίρι του 2023 μετακινήθηκε στη Μιραντές. Εκεί κατάφερε αρχικά να εξασφαλίσει την παραμονή της στη Segunda División και την επόμενη χρονιά να την οδηγήσει μέχρι τους τελικούς των Play Offs ανόδου. Η επιτυχημένη παρουσία του στη Μιραντές τού άνοιξε την πόρτα της Οσασούνα, την οποία ανέλαβε τον Ιούνιο του 2025.

Έναν χρόνο αργότερα, στις 22 Ιουνίου 2026, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψή του, εμπιστευόμενος έναν προπονητή με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια.