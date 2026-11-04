Καραπαπάς: «ΕΠΟ και ΚΕΔ επιλέγουν διαιτητή που έχει παράπονα ο Ολυμπιακός»

Η ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά για τον ορισμό του Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (8/11).

Την ερχόμενη Κυριακή (8/11, 21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στο ντέρμπι για την 10η αγωνιστική της εφετινής Superleague.

Οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν να συνεχίσουν το θετικό σερί τους και να επικρατήσουν σε δεύτερο ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης», μετά το 1-0 επί του Παναθηναϊκού, με το αρμόδιο όργανο του πρωταθλήματος να ορίζει τον Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ για να διευθύνει το παιχνίδι.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Κώστας Καραπαπάς με story του στο Instagram θέλησε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τον ορισμό του Ισπανού ρέφερι, από τον οποίο χαρακτηριστικά έγραψε πως οι Πειραιώτες έχουν παράπονα σε τρια παλαιότερα ντέρμπι.

Η ανάρτηση:

«Στα ματς που νικά ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, με αλάνθαστο διαιτητή, ο διαιτητής μένει εκτός ορισμών.

Τι δεν καταλαβαίνεις;

ΜΗΝΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Στα ντέρμπι επιλέγεται από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ διαιτητής που έχει παράπονα σε τρια συνεχόμενα ντέρμπι με τον ίδιο διαιτητή ΜΟΝΟΝ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Τι δεν καταλαβαίνεις;»