Ολυμπιακός: Η…κληρονομιά των μπλακ άουτ και η δύσκολη, αλλά αναγκαία, δουλειά του Ιμανόλ

Ο Κ. Νικολακόπουλος στέκεται μέσα από το blog του στο Gazzetta σε ένα πολύ σοβαρό θέμα για τον Ολυμπιακό ενόψει των αγώνων του με τη Ρεν, αλλά και τον ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι έτοιμος σήμερα για μία πραγματικά δύσκολη αποστολή. Πιθανότατα να πιεστεί από τη Ρεν περισσότερο κι από ότι τις προάλλες στη Μασσαλία.

Ας λάβουμε υπόψιν μας ότι η Ρεν είναι πιο πάνω στη βαθμολογία τόσο του γαλλικού πρωταθλήματος, όσο και του Γιουρόπα Λιγκ από τη Μαρσέϊγ κι επιπλέον ότι στο μεταξύ τους παιχνίδι την έχει κερδίσει 1-0 εντός έδρας. Άρα, η ομάδα του Ιμανόλ θα χρειαστεί να παίξει σήμερα καλύτερα απ΄ ότι στη Μασσαλία, αν θέλει να πάρει αποτέλεσμα.

Για να είμαι ειλικρινής, ήταν βήμα προς τα πίσω για τον Ολυμπιακό αυτό που έγινε στο τελευταίο παιχνίδι του, με την Κηφισιά, το 3-2 στο πρωτάθλημα, σε ό,τι αφορά ένα συγκεκριμένο πολύ ευαίσθητο κομμάτι: τα δύο γκολ που δέχθηκε μέσα σε δέκα λεπτά (81’-91’). Μαγκιά, μεγάλη, των παικτών και του προπονητή που το γύρισαν, αλλά αυτή η αδυναμία που εμφάνισαν ήταν ατυχώς επιστροφή σε μία από τις πολύ μεγάλες αδυναμίες του Ολυμπιακού επί Μεντιλίμπαρ.

Κάτι που το είχε η ομάδα από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ και που δυστυχώς δεν το βελτίωσε ποτέ. Και όπως φαίνεται το συγκεκριμένο κατάλοιπο υπάρχει ακόμη και δεν έχει μπορέσει να το αποβάλλει ούτε τώρα με τον Ιμανόλ-προφανώς γιατί δεν είναι εύκολο κάτι που συνέβαινε σχεδόν επί τρία χρόνια, να αλλάξει μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν είναι τυχαίο: τελευταίο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ ήταν το Ολυμπιακός-Βόλος 3-2 για το Κύπελλο, με το σκορ 3-0 και τον Ολυμπιακό να τρώει δύο γκολ, στο 79’ και στο 89’…

Τα αναφέρω δε αυτά, γιατί σήμερα στη Γαλλία ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει μία πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα όταν παίζει στο γήπεδο της, που έχει την ικανότητα να κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν σκοράρει μία φορά να μην σταματάει εκεί και να επιχειρεί με ένταση στα αμέσως επόμενα πέντε, δέκα, δεκαπέντε λεπτά να σου κάνει κι άλλο γκολ για να σε τελειώσει. Αλλά και γιατί παίζει την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, που στο θέμα αυτό είναι η καλύτερη ελληνική ομάδα, στο να σου καταφέρνει διπλό κτύπημα μέσα σε λίγα λεπτά.

Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός του Ιμανόλ έχει κάνει σπουδαία πράγματα με τον νέο του προπονητή στον πάγκο, όμως αυτή την αδυναμία δεν έχει μπορέσει να την διαχειριστεί. Κι αυτό δεν φάνηκε μόνο στα δύο γκολ που δέχθηκε μέσα σε ένα δεκάλεπτο από την Κηφισιά. Είχε φανεί κι από τις μεγάλες ευκαιρίες που είχε χάσει η ίδια η Κηφισιά το Σάββατο πριν σκοράρει (τρεις καθαρές φάσεις από το 54’ έως το 57’!!!), κάτι που είχε συμβεί και με τη Μαρσέϊγ, που σφυροκοπούσε τον Ολυμπιακό επί δέκα λεπτά από το 51’ έως το 61’.

Πρέπει να σκύψει πάνω στο πρόβλημα ο Ιμανόλ και να επιχειρήσει εν πρώτοις να το περιορίσει. Δεν είναι εύκολο, το αντιλαμβάνομαι. Είναι κληρονομιά δυσβάσταχτη, αλλά όπως ο Μεντιλίμπαρ έχει αφήσει κληρονομιά πολλά καλά πράγματα που έξυπνα τα διατηρεί ο διάδοχος του, έτσι υπάρχουν και τα «μπλακ άουτ» που έχουν μείνει από παλιά και που με κάποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστούν .

Άσχετο: Θυμάστε τον Ουνάϊ Λόπεθ, τον Ισπανό έμπειρο κεντρικό χαφ που ήθελε τόσο επίμονα ο Μεντιλίμπαρ και τον είχε συμφωνήσει προφορικά ο Ολυμπιακός, με τον παίκτη όμως τελευταία στιγμή να κάνει πίσω και να ανανεώνει το συμβόλαιο του με τη Ράγιο Βαγιεκάνο; Ο Ουνάι στην τελευταία αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος σκόραρε στο 3-0 της Ράγιο επί της Θέλτα κι ο Τύπος στη Μαδρίτη έβγαλε πάλι στον αέρα το θέμα της τότε μεταγραφής του στον Ολυμπιακό, την οποία εν τέλει είχε φρενάρει ο ίδιος. Είναι, παρεμπιπτόντως, απολύτως βασικός στη Ράγιο.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Πέντερσεν είχε κάποιες πραγματικά καλές άμυνες στο παιχνίδι του Σαββάτου, με αποκορύφωμα την αδράνεια του στο γκολ της ισοφάρισης της Κηφισιάς. Από την άλλη, εξίσου αλήθεια είναι ότι έκοψε επανειλημμένως επιθέσεις από την πλευρά του, κάνοντας δουλειά από δεξιά, ενίοτε και επιθετικά.

Μοιάζει να είναι μία λύση από δεξιά, ωστόσο ακόμη όχι πειστική όσο θα περιμέναμε για μπακ που έχει κοστίσει κάμποσα εκατομμύρια Ευρώ. Έχει τις καλές στιγμές του, όμως έχει και αρκετές στιγμές που βάζουν ερωτηματικά. Ίσως να χρειάζεται καλύτερη προσαρμογή. Ίσως και να μην είναι αυτό, όμως.

Ο Τικνιζιάν, από αριστερά, γενικότερα είναι μπακ με μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι. Οι επαφές του με την μπάλα θα είναι πολλές φορές περισσότερες. Όχι πάντα επιτυχείς, είμαι υποχρεωμένος να συμπληρώσω. Από εκεί που τον βλέπεις να έχει καλές καλύψεις, μπορεί να τον δεις να κάνει κακές άμυνες, όπως σε δύο μεγάλες φάσεις της Κηφισιάς-ενώ γλίτωσε το αυτογκόλ χάρη σε μία δύσκολη επέμβαση του Ορτέγα, με την μπάλα να βρίσκει πάνω του και να έχει κατεύθυνση τα δίκτυα.

Από εκεί που φεύγει μπροστά με ορμή, θα δεις όχι καλές πάσες του η, θα αφήνει ημιτελή μία καλή του προοσπάθεια. Βγάζει, όμως, συχνά μία προσωπικότητα στο παιχνίδι του. Θα σηκώσει το κεφάλι στα δύσκολα και θα ζητήσει την μπάλα όταν θα καίει. Μετά το 2-2 ήταν από αυτούς που πρωτοστάτησαν στο να κάνει ο Ολυμπιακός τη μεγάλη ανατροπή. Μαζί με τον Ζέλσον, τον φρόϊλερ, τον Σα, τον Έσε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀