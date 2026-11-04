Ξανά στην Ελλάδα ο Elite Σάντσεθ Μαρτίνεθ για ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Ο Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε από την ΚΕΔ για το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, κάτι συμβαίνει για τέταρτη φορά.

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους διαιτητές για την 10η αγωνιστική της Superleague με τον Ισπανό elite διαιτητή, Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ, να ορίζεται για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ (8/11 στις 21:00).

Μάλιστα, αυτή είναι η 4η φορά που ο Ίβηρας ρέφερι θα σφυρίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς το έχει κάνει δύο φορές για την κανονική διάρκεια και μία για τα play offs. Άξιο αναφοράς είναι ότι όλα τα παιχνίδια έγιναν στο Φάληρο και έληξαν ισόπαλα (1-1 το 2019, 0-0 και 1-1 το 2026).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο και Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, ενώ χρέη 4ου διαιτητή θα έχει ο Χρήστος Βεργέτης (ΕΠΣ Αρκαδίας). Στο VAR θα είναι ο Ισπανός Αλεχάνδρο Μουνίθ, με βοηθό (AVAR) τον Ρούμπεν Άβαλος Μπαρέρα.

Σάββατο (7/11)

Βόλος - Κηφισιά (17:00) - Φωτιάς

Άρης - Παναιτωλικός (19:30) - Κουκουλάς

Κυριακή (8/11)

ΑΕΚ - Λεβαδειακός (17:00) - Μόσχου

Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα (17:00) - Παπαπέτρου

Ηρακλής - Παναθηναϊκός (17:30) - Ευαγγέλου

ΟΦΗ - Ατρόμητος (18:30) - Πολυχρόνης

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (21:00) - Σάντσεθ Μαρτίνεθ